Skatesport : „Jam-Session“ der Skater zum Gedenken an einen ganz Großen

Geldern Mittlerweile bereits zum 23. Mal fand jetzt das tradtionelle Skate- und BMX-Event des Gelderner Skatevereins „Auf Achse“ am Bollwerk statt. Diesmal rückte allerdings der Wettbewerbsgedanke in den Hintergrund.

„Es ist unsere eigene Einweihung des Platzes“, bestätigt auch Hanneke Hellmann, Vorsitzende des Skatevereins. Die ganze Woche habe sie an dem Event gefeilt und eine riesige To-Do-Liste abgearbeitet. „Ich kenne ganze Generationen. Und das hier ist wie ein Wiedersehen einer großen Familie.“ Die Rampen sind mit bunten Fähnchen dekoriert. Der Duft von leckeren Bratwürsten strömt über das Gelände. Bei Hip Hop und Technoklängen von DJ Philip Lauther und Henk Pfeffer zeigen die Skater und BMX-Fahrer ihr Talent auf dem Platz. Auch ein Künstler ist mit von der Partie. Der ehemaliger Skater und Malermeister Mattez Deckers will Stephan Cox ebenfalls die letzte Ehre erweisen. „Ich male ihn heute an die Wand“, sagt Deckers. Stephan Cox sei der Skater-Daddy gewesen, der allen den Lifestyle vermittelt hätte. Mit dem Skaten habe er viele gerettet, die so ihre Aggressionen bewältigen konnten. „Er ist immer hier gewesen. Ich kenne ihn nur von hier“, berichtet der 36-Jährige. Jahrelang sei er hier selbst gefahren. „Als die erste Rampe gebaut wurde, war ich hier“, erzählt Deckers, der sich bereits mit einigen Graffiti am Bollwerk verewigt hat. „Ich mache das alles schön hier“, sagt er grinsend. „Es ist Leidenschaft, Hobby und Beruf. Alles in einem“, so Deckers. Das sieht man auch in seinem fertigen Werk, das dem Skater-Idol Stephan Cox gewidmet ist. Es hätte „Coxi“ mit Sicherheit gefallen.