Spontane Meisterfeier Die lange Party-Nacht am Dom inklusive Meisterkrönchen

Lagen zum Seitenwechsel noch fünf Tore zwischen den beiden Teams, schraubte Lina Nebel eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff den Vorsprung auf zehn Treffer hoch (15:25). Eine Auszeit der Kölnerinnen brachte dann im Laufe der restlichen Spielzeit noch eine Ergebniskorrektur, an der Dominanz des Meisters sollte sich aber nichts mehr ändern. In weiser Voraussicht hatte auch jemand an den Siegersekt gedacht, der umgehend geköpft wurde – Auftakt für eine ausgelassene und spontane Party in der Kölner Altstadt. „Das hat das Team sich die Saison über verdient und hart erarbeitet“, sagte Baude. „Ich bin sehr stolz auf diese Mannschaft.“ Kapitänin Svenja Rottwinkel: „Es ist einfach unglaublich, wie wir uns nach der Abstiegs-Saison berappelt haben.“ Bevor die Vorbereitung auf das letzte Saisonspiel in zwei Wochen in Fritzlar beginnt, liegt eine ruhige Trainingswoche vor den Aldekerkerinnen, in der sie den Erfolg noch etwas genießen können.