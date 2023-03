Fußball-Regionalliga Ein Abwehr-Ass in der Warteschleife

Im Gegensatz zu vielen anderen seiner Sportskollegen ist er nicht so naiv, ausschließlich auf eine Karriere im bezahlten Fußball zu setzen. Nach dem Abitur hat er an der Fernuniversität Konstanz den Bachelor-Studiengang Sportmanagement erfolgreich abgeschossen. „Noch habe ich das Ziel, mit Fußball Geld zu verdienen, aber ich bin auch darauf vorbereitet, möglicherweise einem normalen Beruf nachzugehen und nebenbei weiter Fußball zu spielen“, so der 1,90 Meter große Innenverteidiger. Aufgewachsen und immer noch wohnhaft ist der beidfüßige Abwehrspieler in Alsdorf bei Aachen. Bei Alemannia Mariadorf wurde er schon im zarten Alter von zwölf Jahren von Scouts des niederländischen Profiklubs Roda Kerkrade entdeckt und über die Grenze geholt. Seine komplette Jugendzeit spielte er für den Verein, lernte fließend Holländisch und wurde als Senior in den Profikader berufen. Sein Debüt in der Zweiten Liga gab er am 12. Oktober 2019, als er im Spiel gegen Helmond Sport eingewechselt wurde. Es war sein einziger Einsatz, weil der damalige Trainer dem Nachwuchs keine Chance einräumte, sich zu bewähren.