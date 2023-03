Frauenfußball-Niederrheinliga Viktoria-Macher Uli Berns wechselt zum Rivalen SV Walbeck

Wie berichtet, hatte sich Berns in der Winterpause eine Auszeit genommen und sein Traineramt bei der Viktoria niedergelegt. Sein Wechsel zum Lokalrivalen mag auf den ersten Blick überraschen. Denn die Konkurrenz war in den vergangenen Jahre zwischen den beiden Frauenteams aus dem Gelderland immer groß, für Berns aber nur auf sportlicher Ebene. Bei seiner Entscheidung, am Walbecker Bergsteg anzuheuern, spielt auch das gute Verhältnis zu Dieter Blomm eine Rolle. „Dieter und ich standen immer schon im engen Austausch, auch privat verstehen wir uns gut. Er hat immer schon gesagt, wenn du mal nicht mehr bei der Viktoria bist, machen wir was zusammen“, sagt Uli Berns.