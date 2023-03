Handball-Oberliga der Frauen SV Straelen verlangt dem Favoriten alles ab

In einer ziemlich wilden Anfangsphase mit zahlreichen technischen Fehlern auf beiden Seiten fanden die Gastgeberinnen als erstes Team in die Spur. Zoé Daguhn traf in der zwölften Minute zum 6:3. Der SV Straelen ließ sich von drei Düsseldorfer Treffern in Serie nicht beeindrucken und lieferte den favorisierten Gästen lange Zeit ein Duell auf Augenhöhe. Nach 26 Minuten lag Grün-Gelb mit 12:11 vorn, gönnte sich im Anschluss jedoch eine schlampig gespielte Überzahl. „Anstatt uns ein wenig abzusetzen, sind wir ins Hintertreffen geraten“, ärgerte sich Floeth über zwei dumme Gegentore. Mia Kurfürst erzielte mit dem Pausenpfiff das 13:15. Verloren war da noch nichts.