Dritte Handball-Liga Das Duell der beiden Rückraum-Torjäger

Der Tabellenvierte aus der Domstadt ist seit Monaten in einer bestechenden Form und geht vor heimischer Kulisse als klarer Favorit in die Partie. Das Team von LSC-Trainer Christian Stark wird sich in der eigenen Halle keine Blöße geben wollen, um sich mit Platz drei oder vier für die Liga-Pokalrunde im Anschluss an die reguläre Saison zu qualifizieren. Für den ATV kommt es darauf an, die Rolle des Außenseiters mutig anzunehmen. „Für uns zählt es, die Partie so lange wie möglich offen zu halten und nicht wie im Hinspiel im zweiten Durchgang einzubrechen“, gibt Gentges als Parole aus. „Unser Gegner ist mit absoluten Top-Spielern besetzt und zählt seit Jahren zu den Spitzenmannschaften der Dritten Liga. Das Prunkstück im Spiel der Longericher ist die kompromisslos und hart zupackende Abwehr.“