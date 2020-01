Handball : Verletzungspech verhindert eine Überraschung

Aldekerk (LN) Handball-Landesliga der Frauen: HSG Hiesfeld/Aldenrade II – TV Aldekerk III 26:22 (10:15). Die Rollen waren klar verteilt. Auf der einen Seite der Titelaspirant aus Duisburg. Auf der anderen die Aldekerker „Dritte“, die weiterhin jeden Punkt im Kampf um den Klassenerhalt benötigt.

Folgerichtig hatte ATV-Trainerin Anne Schoenmakers keine allzu hohen Erwartungen an das Spiel, zumal nur eine gesunde Auswechselspielerin zur Verfügung stand. Zwei angeschlagene Spielerinnen waren eigentlich nur für den Notfall mitgefahren, der dann tatsächlich eintreten sollte. Dabei fing für die Gäste alles so gut an. In der ersten Halbzeit arbeiteten die Grün-Weißen konzentriert in der Abwehr und waren häufig mit Gegenstößen erfolgreich. Der verdiente Lohn: Eine überraschende 15:10-Führung der Gäste zur Pause. Bereits nach 14 Minuten war für Prisca Arkoi das Spiel beendet, nachdem sie rüde in der Luft attackiert worden und auf den Kopf gefallen war. Doch es kam noch schlimmer. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verletzte sich Lisa Hambach bei einer Abwehraktion und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Vermutlich wird sie mehrere Wochen ausfallen.