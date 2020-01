Volleyball : Eintracht darf sich nach oben orientieren

Geldern Volleyball-Regionalliga der Frauen: Mit einem verdienten 3:1 (28:26, 14:25, 25:20, 25:21) gegen Union Lüdinghausen hat sich der VC Eintracht Geldern endgültig in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt. Machtwort von Lisa Harmsen.

(mahei) Die rund 150 Besucher in der Sporthalle „Am Bollwerk“ durften nach dem Spiel zwei wichtige Erkenntnisse mit auf den Heimweg nehmen. Zum einen können die Gelderner Volleyballerinnen nach dem letztlich verdienten Sieg gegen den Tabellennachbarn SC Union Lüdinghausen den restlichen Saisonverlauf ganz entspannt in Angriff nehmen. Die Mannschaft hat jetzt nach zwölf Spielen 21 Punkte auf ihrem Konto und sich endgültig in der oberen Tabellenhälfte festgesetzt – in Richtung Gefahrenzone brennt garantiert nichts mehr an. Und zum anderen ist die Mannschaft in der Lage, an Tagen, an denen spielerisch noch Luft nach oben ist, die Punkte mit einer beeindruckenden Moral nach Hause zu bringen.