Volleyball : SGL lässt Lüdinghausen keine Chance

Langenfeld Die Langenfelder Volleyballerinnen beenden mit einem deutlichen 3:0-Erfolg den Negativ-Trend in der Regionalliga. Trotz fehlender Spielpraxis feiert die lang verletzte Mittelblockerin Jil Molitor ein starkes Debüt. Das Team ist Dritter.

Weil die Langenfelderinnen in den vergangenen Spielen erhebliche Probleme in der Verteidigung offenbarten, stellten Wernitz und sein Co-Trainer Mark Nahrstedt die Mannschaft weiter um. So wechselten sich Tina Steinacker und Christin Nadolski zwar abermals auf der Libero-Position ab, doch sie tauschten ihre konkreten Rollen: Diesmal agierte Steinacker in der Annahme und Nadolski in der Verteidigung. „Tina und Christin waren sehr aufmerksam, obwohl sie eher einen ruhigen Tag hatten und nicht besonders stark gefordert wurden. Durch den Wechsel habe ich deshalb keinen großen Unterschied zu der vorherigen Aufteilung erkennen können“, sagte Wernitz.