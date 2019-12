Fußball : SFB II erleiden den nächsten Rückschlag

Monheim Nach dem 0:2 gegen Kalkum-Wittlaer verliert die Reserve der Sportfreunde Baumberg auch gegen einen weiteren Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt der Bezirksliga, Ratingen 04/19 II, diesmal mit 0:4. Spielertrainer Sven Steinfort ärgern die durchwachsenen Leistungen.

Die Konkurrenz kennt keine Kompromisse. Bereits vor der Meisterschafts-Pause mussten die Bezirksliga-Fußballer der SF Baumberg II (SFB) im Kampf um den Klassenerhalt einen erheblichen Dämpfer einstecken, weil sie bei Schlusslicht TV Kalkum-Wittlaer (0:2) das Nachsehen hatten. Jetzt bekam es die Mannschaft um Spielertrainer Sven Steinfort in Ratingen 04/19 II mit einem weiteren Rivalen zu tun – und verlor klar 0:4 (0:1). „Die Niederlage ist am Ende auch in der Höhe verdient, denn momentan spielen wir gerade gegen direkte Konkurrenten sehr durchwachsen“, stellte Steinfort fest.