Volleyball: Kiss schindet sich für die SG Langenfeld

LANGENFELD Die Spielführerin des Volleyball-Regionalligisten ist bereits 43, gehört aber dennoch zu den Leistungsträgern.

In der Tabelle kletterten die Langenfelderinnen mit 26 Punkten auf den vierten Platz. Drei Spieltage vor dem Saisonende kann ihnen der Klassenerhalt nicht mehr genommen werden, während gleichzeitig auch der Dritte VC Eintracht Geldern (35 Zähler) wohl nicht mehr erreichbar ist. „Für uns würde der Aufstieg ohnehin zu früh gewesen. Wir brauchen nächstes Jahr konstant gute Leistungen, um auch guten Gewissens in die 3. Liga zu gehen“, sagt Wernitz, dessen Team sich in der aktuellen Serie durch zahlreiche Konzentrationsfehler zu oft selber schwächte.

Die letzten drei Meisterschaftsspiele will die SGL vor allem dafür nutzen, um sich weiterzuentwickeln. Zunächst tritt sie am Sonntag (17 Uhr) beim Siebten SC GW Paderborn (23 Punkte) an, der das Hinspiel glücklich mit 3:2 zu seinen Gunsten entschieden hatte. „Wir wissen noch nicht genau, wie stark Paderborn diesmal von seinen Anhängern unterstützt wird. Trotzdem sind wir in der Lage, mindestens einen Punkt zu holen“, betont der erfahrene Coach.