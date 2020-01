Handball : ATV wittert Außenseiterchance

Aldekerk Zum Hinrunden-Finale tritt das Aufgebot von ATV-Übungsleiter Nils Wallrath bei der Spielgemeinschaft Ratingen an. Sie ist eine der Enttäuschungen der laufenden Spielzeit.

Als überdeutlicher Außenseiter läuft der TV Aldekerk bei der Spielgemeinschaft Ratingen auf, die sicher zu den spielstärksten Mannschaften in der Regionalliga gehört, dies jedoch im bisherigen Saisonverlauf zu selten unter Beweis stellen konnte.

Der Gastgeber Die Mannschaft des ehemaligen mazedonischen Nationalspielers und Spielertrainers Ace Jonovski, blieb bisher weit hinter seinem ausgegebenen Saisonziel, der den unbedingten Aufstieg in die 3. Liga vorsieht, zurück. Einen empfindlichen Dämpfer erlittet die Mannschaft am Wochenende, als sie mit 26:34-Toren beim TV Korschenbroich böse unter die Räder kam. Der Abstand zum Tabellenführer, TuS Opladen, beträgt stattliche sieben Punkte. Um ihre Rest-Chance auf den Aufstieg zu wahren, dürfen sie sich keine weitere Schlappe mehr erlauben, andernfalls können sie den Traum vom Aufstieg endgültig begraben.

Die Gäste Ebenfalls mit einer Niederlage startete der ATV in das neue Jahr. Das Heimspiel gegen TuSEM Essen ging mit 34:36-Toren verloren und Trainer Nils Wallrath bemängelte die Einstellung seiner Spieler, anders wären 36 Gegentore nicht zu erklären gewesen. Das Wallrath-Aufgebot kann im Gegensatz zu den übermächtig wirkenden Gastgebern völlig ohne Druck aufspielen. Zudem hat der ATV bereits mehrmals bewiesen, dass er in der Liga gegen jede Mannschaft mithalten kann, konnte dies jedoch nicht nachhaltig an den Tag legen.