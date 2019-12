Handball : TV Aldekerk III verliert das Derby

Aldekerk (LN) Handball-Landesliga der Frauen: TV Aldekerk III – SV Straelen II 18:19 (9:12). Ausgerechnet gegen den Lokalrivalen aus Strae­len hat die dritte Mannschaft des TV Aldekerk die große Gelegenheit verpasst, den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle herzustellen.

Von Beginn an fanden die Gastgeberinnen nicht zu ihrer gewohnten Form. Schon nach vier Minuten musste ATV-Trainerin Anne Schoenmakers die erste Auszeit nehmen. Doch fehlende Absprachen in der Abwehr und ideenlos vorgetragene Angriffe prägten auch in der Folge das Spiel des ATV III. Der Außenseiter aus Straelen ließ sich diese Chance nicht entgehen und ging mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Pause.