Handball : Aldekerker Nachwuchs feiert deutliche Erfolge

Aldekerk (CaB) Handball-Regionalliga der B-Juniorinnen: HSG Siebengebirge – TV Aldekerk 10:28. Nachdem es im ersten Spiel gegen den Favoriten aus St. Tönis eine klare 17:26-Niederlage gegeben hatte, zeigte die Mannschaft von Trainer Manfred Rommel beim ersten Auftritt auf fremder Platte eine sehr konzentrierte Leistung.

Die Gastgeberinnen verfingen sich immer wieder in der sehr aufmerksam agierenden Deckung der Grün-Weißen. Über die Abwehr gewannen die Aldekerker Mädchen immer mehr Sicherheit, so dass es auch im Angriff danach richtig rund lief. Beim Spielstand von 17:5 in der 35. Minute war der erste Saisonsieg spätestens gesichert. „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung, zu der alle Spielerinnen heute ihren Teil beigetragen haben“, freute sich Rommel nach dem Schlusspfiff.