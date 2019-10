Handball : ATV II feiert Kantersieg: Fast jeder Wurf ein Treffer

Aldekerk (CaB) Handball-Oberliga der Frauen: TV Aldekerk II – GSG Duisburg 47:17 (24:10). Im Heimspiel gegen die Großenbaumerinnen aus dem Duisburger Süden kamen die Baude-Schützlinge zu einem entspannten 47:17 und bleiben weiterhin eines von drei ungeschlagenen Teams der Oberliga.

Sein Team hatte den Zuschauern Tempohandball auf ganzer Linie geboten und auch mit technischen Kabinettstückchen wie Kempatoren oder Drehern nicht gegeizt. Hinten klappte es auch mit den offensiven Deckungsformationen nahezu tadellos, so dass den Duisburgerinnen einfach die Ideen fehlten, um einigermaßen Schritt halten zu können. Getrübt wurde der Erfolg der Grün-Weißen lediglich von zwei neuen Verletzten, die abermals eine Lücke in Baudes Kader hinterlassen. Mit diesem dünneren Kader geht es schon am Dienstag weiter. Zur späten Anwurfzeit von 20.30 Uhr steht das Spiel beim HSV Gräfrath auf dem Programm. Der HSV ist zwar bislang noch sieglos, in eigener Halle jedoch nicht zu unterschätzen.