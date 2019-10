Handball : Männer überraschen, Frauen enttäuschen

Die Spielerinnen des TV Issum ließen am heimischen Vogt-von-Belle-Platz die nötige Durchschlagskraft im Angriff vermissen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Issum Handball-Landesliga: Sieg und Niederlage für die Mannschaften des TV Issum.

Handball-Landesliga der Männer: TV Borken – TV Issum 18:20 (10:9). Praktisch ohne Erwartungen waren die Handballer des TV Issum am Sonntagmorgen ins Westmünsterland gefahren, um in Borken zu gastieren – jahrelang war beim TVB nichts mehr zu holen gewesen. Umso erfreulicher, dass am Ende ein knapper 20:-18-Auswärtssieg stand.

„Ein Leckerbissen war das Spiel sicherlich nicht“, gestand Issums Coach Oliver Cesa, der einen solchen aber auch gar nicht erwartet hatte. Aufgrund des mangelnden Harzes waren auf beiden Seiten zahlreiche technische Fehler zu sehen, die Abwehrreihen leisteten zudem Schwerstarbeit und gewährten wenige Tore. So hatten die Gäste zur Pause erst neunmal getroffen, auch wenn die Grundtugenden bereits da stimmten. „Wir haben über die gesamte Partie hinweg eine einwandfreie Einstellung an den Tag gelegt“, zog Cesa den Hut vor seinen Jungs, die alle Vorgaben umsetzten.

Zwar erarbeitete sich Borken nach der Pause kurzzeitig einen kleinen Vorsprung, Issums Torwart Jens Holsteg hielt seine Mannen mit einigen Paraden aber im Spiel, sodass das Spiel zehn Minuten vor Ende wieder ausgeglichen war. „In der Folge haben wir sehr abgezockt und clever gespielt“, befand Cesa. Der eher jungen Borkener Truppe dagegen fehlte diese Cleverness, sodass die Gäste auf die Siegesstraße einbogen. Der Sieg hing bis zum Ende dennoch am seidenen Faden: Knapp eine Minute vor Schluss vergab der TVI beim Stande von 19:18 die Vorentscheidung. Doch Holsteg parierte auch den letzten Angriff des TVB und warf den Ball zum Endstand ins leere Borkener Tor. TV Issum: Holsteg (1) – Kaub (4), van Stephaudt (1), Teuwesen (7), Hoehner (5), Niewerth, Krahl (2), Schmetter, Klaumann.

Handball-Landesliga der Frauen: TV Issum – TV Beckrath 19:23 (8:12). Issums Damen bleiben auch im dritten Spiel der Saison ohne Sieg. „Wir haben 40 Minuten lang nicht in die Partie gefunden“, bekannte Trainer Werner Konrads. Da die Gäste aus Mönchengladbach dagegen über die gesamte Spielzeit eine solide Leistung boten, lief der TVI erneut der Musik von Anfang an hinterher und lag schnell deutlich zurück. Dabei haperte es keineswegs in der Defensive. „23 Gegentore sind durchaus in Ordnung“, befand Konrads. In der Offensive allerdings mangelte es dem Gastgeber an Tempo und Unberechenbarkeit gegen die körperlich präsente Beckrather Defensive. Die wenigen eigenen Tore mussten sich die Issumerinnen daher hart erarbeiten.

„Insgesamt hatte man das Gefühl, dass die Köpfe nicht ganz frei waren“, hatte Konrads bei seinen Damen eine unsichtbare Last auf den Schultern gesehen, die insbesondere die Angriffsbemühungen verkrampfen ließ und viele einfache Fehler produzierte. Nach der Pause kämpfte sich der TVI dennoch noch einmal heran und warf alles in die Waagschale. „Erst Mitte der zweiten Halbzeit haben wir angefangen, so zu spielen, wie wir es ursprünglich geplant hatten“, so Konrads. Die Blau-Weißen kamen dem TVB jedoch zu keinem Zeitpunkt näher als drei Tore und verloren am Ende aufgrund der schwachen ersten Hälfte verdient.