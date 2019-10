Volleyball : Hochklassiges Spiel mit bitterem Ende

Der VC Eintracht Geldern stemmte sich vergeblich gegen die drohende Heimniederlage. Nach dem 2:3 gegen den TuS Herten ist der Fehlstart in die neue Regionalliga-Saison perfekt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Volleyball-Regionalliga der Frauen: VC Eintracht Geldern – TuS Herten 2:3 (21:25, 25:15, 25:27, 25:15, 12:15).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(mahei) Den rund 200 Zuschauern wurde am Sonntag ein spannendes und abwechslungsreiches Volleyballspiel geboten – mit dem besseren Ende für die Gäste aus Herten. Die Stimmung in der Halle am Bollwerk hätte kaum besser sein können. Beide Teams waren von Beginn an hellwach und zeigten Regionalliga-Volleyball auf hohem Niveau. Zwar konnte sich die Eintracht zunächst einen kleinen Vorsprung von vier Punkten erarbeiten, aber die Hertenerinnen, lautstark angefeuert von ihren Fans, holten bald auf und gingen sogar in Führung. Das Blatt wendete sich und Herten sicherte sich mit starken Aufschlägen den ersten Satz.

Die Eintracht ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken. Eher das Gegenteil war der Fall. Angespornt von der Kulisse hatte die Heimmannschaft schnell eine 11:2-Führung in der Tasche. Herten wirkte ratlos, während die Geldernerinnen plötzlich befreit aufspielten. Annahme, Zuspiel und Angriff liefen zu Hochtouren auf. Auch mehrere Wechsel bei Herten brachten nicht den gewünschten Schwung in die Aktionen der Gäste. Bei einer Führung von 20:7 wechselte die Eintracht. Herten nutzte die Chance gegen die neue Formation und sammelte das Selbstbewusstsein wieder ein. Der zweite Satz war zwar zu Gunsten der Eintracht entschieden. Aber erneut konnten die Spielerinnen des TuS mit starken Aufschlägen und einem variablen Angriffsspiel punkten und kamen noch einmal bis auf 15 Zähler heran.

Nach dem Satzausgleich schenkten sich die Kontrahenten nichts mehr, so dass sich kein Team wirklich absetzen konnte. Zur heißen Endphase hatte die Eintracht einen kleinen Vorsprung von drei Punkten (23:20), der den Gegner aber nicht abschrecken konnte. Den Zuschauern in der Halle zeigte sich plötzlich eine verunsicherte Gelderner Mannschaft. Folgerichtig ging der dritte Satz damit an die Gäste – die angestrebte volle Punkteausbeute war für die Eintracht bereits nicht mehr möglich.

Dennoch gehörte Satz vier wieder den Gelderner Spielerinnen um Kapitänin Lisa Harmsen. Die Eintracht machte den Sack zügig und kompromisslos mit 25:15 zu und erzwang die Verlängerung in der Halle am Bollwerk. Im Tiebreak erwischte die Eintracht einen sehr guten Start. Vor allem die junge Leonie Mülders, die ein cleveres und starkes Spiel ablieferte, ließ sich in der spannenden Phase nicht beirren und lieferte vor allem in der Abwehr weiter ab. Beim obligatorischen Seitenwechsel lag die Eintracht 8:4 vorn.

Diesen Vorsprung hätte die Mannschaft mit all’ ihrer Erfahrung konzentriert und mit einfachen klaren Bällen ins Ziel fahren müssen. Aber das Gegenteil war der Fall. Die Eintracht ließ sich ein weiteres Mal verunsichern und geriet mit 10:11 in Rückstand. Die ungeschlagenen Gäste aus Herten ließen sich die Chance auf einen Auswärtssieg nicht mehr nehmen.

Am Ende blieben ratlose und frustrierte Gesichter der Gastgeberinnen zurück. Zwar hatte sich die Mannschaft im Vergleich zum Auftaktspiel in Lüdinghausen deutlich gesteigert. Aber unter dem Strich sprang nur ein Punkt heraus. Die Eintracht ist noch auf der Suche nach der Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit der Vorsaison. „Es fällt zwar schwer, diese bittere Niederlage zu akzeptieren. Aber ich glaube fest an meine Mannschaft. Wir müssen jetzt möglichst schnell unseren Rhythmus finden“, sagte Eintracht-Trainer Steffen Bertram.