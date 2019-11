Handball : Verbandsligist TV Aldekerk II setzt seine Siegesserie fort

Aldekerk (him) Handball-Verbandsliga der Männer: Turnerschaft Lürrip – TV Aldekerk II 28:32 (15:13). Auch solche Spiele müssen erst einmal gewonnen werden. Die Reserve des TV Aldekerk hatte mit dem Abstiegskandidaten aus Mönchengladbach über weite Strecken Probleme.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Mannschaft die Schlagzahl und stellte den Gegner mit schnell vorgetragenen Angriffen vor erhebliche Probleme. In der 41. Minute hatte der ATV II das Spiel gedreht und lag nun seinerseits mit zwei Toren vorne (19:17). Großen Anteil daran hatte Youngster Matthias Elbers, der sich im Abschluss sehr kaltschnäuzig zeigte und innerhalb kurzer Zeit sechs Treffer beisteuerte. Zwar gab sich der Drittletzte, der ebenso wie der SV Neukirchen und die Turnerschaft Grefrath bislang nur zwei Punkte auf seinem Konto hat, noch nicht geschlagen.

Aber insgesamt hinterließen die Gäste in der Schlussphase den wesentlich reiferen Eindruck und ließen nichts mehr anbrennen. „Am Ende haben wir zwar nicht schön, aber sicherlich verdient gewonnen“, stellte Küsters fest. Am Samstag steht ab 17.30 Uhr in der Vogteihalle das Prestigeduell mit der DJK Adler Königshof II auf dem Programm.