Volleyball : Weezer Volleyball-Talente auf Erfolgskurs

Weeze (SvB) Das erste Ziel ist schon einmal in trockenen Tüchern: Die U16-Juniorinnen des TSV Weeze konnten am Wochenende in der Volleyball-Oberliga, Staffel 2, beide Spiele für sich entscheiden. Gegen den VC Essen-Borbeck und TV Verberg ließ die Mannschaft nichts anbrennen.

Im ersten Spiel des Tages gewann man souverän mit 2:0 (25:21, 25:23) gegen Essen. Anschließend konnte auch gegen Verberg ein verdienter 2:0-Sieg (25:20, 25:15) eingefahren werden. Der Tabellenprimus aus Weeze verteidigte seine Position und hat sich damit vorzeitig für die Qualirunden zu den Westdeutschen Meisterschaften qualifiziert. Wenn die Spielerinnen um Trainer Heiko Dannenberg jetzt auch noch das letzte Spiel gegen die Solingen Volleys positiv gestalten, starten die Weezer Volleyballerinnen als Oberligameister in die Qualifikation.