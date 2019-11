Fußball : Sportfreunde erobern die Tabellenspitze

Gelderland Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2: Die Reserve aus Broekhuysen behauptet sich mit 2:1 in Wachtendonk und profitiert vom Spielausfall in Weeze. Der SV Veert wird einmal mehr seiner Favoritenrolle gerecht.

Concordia Goch – DJK Twisteden II 1:1 (0:1) . Durch das Remis in Goch hält Twisteden den Gegner weiter auf Distanz. Mit dem einem Punkt waren die Gäste angesichts der vielen Ausfälle und der für Twisteden schwierig zu bespielenden Asche mehr als zufrieden. Trotz des Platzes erwischte die DJK-Reserve einen guten Start und erzielte die Führung durch Martin Magoley. „Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen, in der zweiten Halbzeit war Goch dann eigentlich die bessere Mannschaft“, fasste Twistedens Trainer Andre Elbers zusammen. Zu mehr als dem Ausgleich durch Timmy Arndt reichte es jedoch nicht, Twisteden wurde wiederum kurz vor Schluss noch ein Tor aberkannt.

Germania Wemb – Viktoria Winnekendonk II 0:3 (0:0). Im Duell der Kellerkinder setzte sich Winnekendonk verdientermaßen durch und stellte so wieder den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze her. Wemb läuft dagegen Gefahr, das rettende Ufer aus den Augen zu verlieren. Auch wenn es am Ende eine klare Angelegenheit wurde, dauerte es fast eine Stunde, bis die Gäste zum ersten Mal trafen. „In der ersten Halbzeit hatten wir viel Ballbesitz, aber der letzte Pass kam oft zu ungenau. Nach der Pause haben wir dann effektiver und konzentrierter gespielt“, resümierte Viktoria-Trainer Timo Heeks. Der Lohn waren die Treffer von Maxime Sakowski, Timo Heeks und Janik Brünken. „Der Sieg für Winnekendonk ist verdient. Der Gegner war spritziger. Wir haben zu viele Fehler gemacht“, erzählte Wembs Trainer Yasar Morgar.