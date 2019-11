Aus den Vereinen : „ATVentskalender“ verschönert die Weihnachtszeit

ALDEKERK (CaB.) Nachdem die Kalender-Aktion bereits im vergangenen Jahr erfolgreich umgesetzt wurde, geht der TV Aldekerk nun mit einem neuen Format in die zweite Runde. Seit Ende Oktober ist der “ATVentskalender 2.0“, dessen Erlös für die Nachwuchsarbeit der Aldekerker Handballer bestimmt ist, wieder im Verkauf.

Jeder vierte Kalender gewinnt, die Glücksnummern können auch in diesem Jahr wieder tagesaktuell auf der Homepage abgerufen werden. Von vielen attraktiven Sach- und Gutscheinpreisen bis hin zum Familien-Wochenende im Disneyland Paris ist der Kalender wieder mit hochwertigen Preisen bestückt. Weil alle gezogenen Gewinnnummern zum Finale am Heiligabend wieder zurück in die Trommel wandern, hat jede Kalender-Nummer eine doppelte Chance, für einen der ganz besonderen Preis gezogen zu werden.

Erhältlich ist das gute Stück zu den jeweiligen Öffnungszeiten in Aldekerk im Schreibwarengeschäft „Zipfelmütze“, der ATV-Geschäftsstelle und während der Spielzeiten am Wochenende auch im Sportzentrum Aldekerk. In Nieukerk kann man ihn in der Sparkasse und selbstverständlich auch am Wochenende an der Theke in der Vogteihalle bekommen.