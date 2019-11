Tischtennis : Endlich läuft’s beim TTC Geldern-Veert

Gelderland Tischtennis-Landesligist TTC Blau-Weiß Geldern-Veert landet mit einem 9:2 gegen den Weseler TV den zweiten Sieg in Folge und verabschiedet sich von den Abstiegsrängen. Walbecker Frauen können sich auf Franziska Holla verlassen.

NRW-Liga der Frauen: Weiß-Rot-Weiß Kleve III – SV Walbeck 7:7 . Spitzenspielerin Franziska Holla hat der Mannschaft aus dem Spargeldorf im Kellerduell beim Tabellenletzten aus Kleve wenigstens einen Punkt beschert. Die Walbecker Nummer eins war für ihre Kontrahentinnen jeweils eine Nummer zu groß und entschied alle drei Einzel mit 3:0 für sich. Den vierten Punkt für die Gäste hatte Holla zuvor bereits im Eingangsdoppel an der Seite von Sue Boekholt beigesteuert. Außerdem waren Hannelore Hebinck (2) und Sue Boekholt in den Einzeln am Unentschieden beteiligt. Damit hat der SV Walbeck jetzt 3:9-Punkte auf seinem Konto. Am kommenden Samstag geht’s zum Tabellennachbarn TTV Rees-Groin.

Landesliga der Männer: TTC Blau-Weiß Geldern-Veert – Weseler TV 9:2. Es geht doch ! Erstmals in der laufenden Saison haben die Gelderner Tischtennisspieler für gute Laune beim Vorsitzenden Eugen Brück gesorgt. „So lasse ich mir das gerne gefallen. Wenn unsere Mannschaft komplett ist, muss sie sich vor keinem Gegner verstecken. In dieser Form müssen wir uns in jedem Fall um den Klassenerhalt keine Sorgen machen“, stellte Brück nach dem klaren Heimsieg gegen den rechtsrheinischen Rivalen zufrieden fest. Seinen Einstand im blau-weißen Trikot feierte Dr. Thomas Kroppen. Der frühere Oberliga-Spieler aus Mülhausen ließ im Eingangsdoppel mit Rolf Biermann nichts anbrennen und steuerte auch in den Einzeln einen Punkt bei. Besonderen Grund zur Freude hatte Rolf Biermann, der einen alten Freund aus Jugendtagen in drei Sätzen niederrang. Gegen Mathias Frensch gelang ein 11:9, 11:9 und 11:9-Erfolg. Außerdem waren auf Seiten des Gastgebers Maik Lehwald, Andreas Dittrich, Ralf Aengenheyster und Achim op de Hipt mit von der Partie. Mit dem zweiten Sieg in Folge haben sich die Blau-Weißen immerhin schon einmal auf den neunten Tabellenplatz verbessert. Am kommenden Samstag kann die Mannschaft in eigener Halle den nächsten Schritt in die richtige Richtung machen. Im Duell mit dem Tabellennachbarn TTV Rees-Groin II, das um 17.30 Uhr beginnt, soll Saisonsieg Nummer drei her.