Fußball : Trainer Marcel Zalewski geht vom TSV Weeze zum SV Straelen

Marcel Zalewski arbeitete seit 2011 als Trainer beim TSV Weeze. Foto: FuPa

Weeze Der 34-Jährige, der den TSV in die Bezirksliga geführt hat, übernimmt beim SVS das U-19-Team. Geplant ist zudem, dass Zalewski auch Aufgaben im Seniorenbereich übernimmt.

Von Klaus Schopmans

Einfach hat sich Marcel Zalewski seine Entscheidung wahrlich nicht gemacht. Nach zehn Jahren Arbeit als Trainer beim TSV Weeze wird er am Saisonende den Verein verlassen und zum SV Straelen wechseln. „Es ist eine rein sportliche Entscheidung – ich denke zu einem günstigen Zeitpunkt. Ich hinterlasse eine intakte Mannschaft. Und die Jungs sind in einem Alter, in dem sie sich noch weiterentwickeln können“, sagt Marcel Zalewski.

2011 begann er beim TSV Weeze als Coach der A-Jugend, die er vier Jahre trainierte. Dann übernahm Zalewski die erste Mannschaft. Der Aufstieg in die Bezirksliga gelang vier Jahre später genau passend zum 100-jährigen Bestehen des Vereins. Dies war der Höhepunkt in der bisherigen Laufbahn des Trainers, der mit dem Team in der Klasse aktuell auf dem fünften Platz steht. „Der Verein war zwar etwas überrascht, konnte meinen Schritt aber verstehen“, sagt Marcel Zalewski, der betont, dass beim TSV Weeze immer ehrlich miteinander umgegangen worden sei.

In der Tat waren die Verantwortlichen zum jetzigen Zeitpunkt ein bisschen überrascht von der Entscheidung des Trainers. Es traf sie aber auch nicht ganz unvorbereitet, dass der Coach andere sportliche Alternativen im Auge hat. „Wir hatten tolle Jahre mit Marcel Zalewski. Er hat viel erreicht für den Verein, das Verhältnis wird auf alle Fälle gut bleiben“, sagt Guido Koenen, der Leiter der Fußball-Abteilung. „Wir haben in den Jahren voneinander profitiert. Nun ist es unsere Aufgabe, möglichst schnell einen adäquaten Ersatz für Marcel Zalewski zu finden.“

Kontakte zum SV Straelen hatte Zalewski durch seinen Sohn Liam, der seinerzeit mit der U-13-Mannschaft des SVS in der Niederrheinliga spielte, schon vor längerer Zeit. Dirk Otten, der beim SV Straelen lange in der Jugendarbeit tätig war und derzeit die zweite Mannschaft in der Bezirksliga trainiert, fragte Marcel Zalewski jetzt, ob er sich einen Wechsel zum SVS vorstellen könne. Schließlich war die erfolgreiche Arbeit des Trainers auch in Straelen nicht verborgen geblieben.

„Wir haben uns mit Marcel Zalewski auf einen Zweijahresvertrag geeinigt. Er soll zunächst die U-19-Mannschaft übernehmen, die wieder in die Niederrheinliga aufsteigen soll“, sagt Otten. Marcel Zalewski habe im Jugendbereich in schon sehr gute Arbeit. „Geplant ist auf Fall aber auch, dass er bei uns eine Aufgaben im Seniorenbereich übernimmt“, so Otten.