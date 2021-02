Fußball : Spiel des SV Straelen bei RW Oberhausen ebenfalls abgesagt

Das Spielfeld im Stadion Niederrhein in Oberhausen liegt unter einer Schneedecke. Foto: RWO

Straelen Die Pause wegen des Eissturms Tristan geht für den Regionalligisten weiter. Auch die Trainingsmöglichkeiten sind für das Team wegen der aktuellen Wettersituation eingeschränkt.

Von Joachim Schwenk

Die Zwangspause wegen des Eissturms Tristan geht für den Fußball-Regionalligisten SV Straelen weiter. Nachdem am Montag bereits das für den gestrigen Mittwoch angesetzte Nachholspiel bei Preußen Münster abgesagt worden war, kann nun auch am kommenden Samstag die geplante Partie bei Rot-Weiß Oberhausen nicht über die Bühne gehen. Das Spielfeld im Stadion Niederrhein liegt unter einer dicken Schneedecke. „Die aktuelle Wetterlage und der derzeitige Zustand des Platzes machen eine Austragung der Partie unmöglich“, teilte RW Oberhausen auf seiner Homepage mit.

Benedict Weeks, Trainer des SV Straelen, war einerseits froh, dass die Begegnung bereits am Mittwoch abgesagt wurde. „So haben wir schon drei Tage vorher Klarheit und können das Trainingsprogramm für die kommenden Tage jetzt anders gestalten“, sagt Weeks. Andererseits störte den SVS-Coach aber, dass seine Mannschaft nun zum zweiten Mal innerhalb von kurzer Zeit eine 14-tägige Spielpause hat. „Es ist natürlich nicht gut, dass wir so unseren Rhythmus verlieren“, so Weeks.

Zumal es bei der derzeitigen Wetterlage auch nicht so leicht möglich ist, ein fußball-spezifisches Training für das Regionalliga-Personal anzubieten, da die Plätze im Straelener Stadion ebenfalls nicht bespielbar sind. Am Montag liefen die SVS-Akteure deshalb individuell bei sich Zuhause. Am Dienstag fand ein Krafttraining statt, der gestrige Mittwoch war trainingsfrei.

Benedict Weeks hofft jetzt, dass es dem SV Straelen gelingt, Zeiten für Übungseinheiten in einer Halle zu erhalten. Die Suche gestaltet sich aber durchaus schwierig, da die Sporthallen wegen des Corona-Lockdowns geschlossen sind. „Ich hoffe, dass wir trotzdem fündig werden, da wir als Regionalligist ja unter den Bereich Profisport fallen. Außerdem gibt es für unsere Spieler, Trainer sowie Betreuer regelmäßig Corona-Tests. Und wir haben ein gutes Hygienekonzept haben“, sagt der Straelener Coach.