Fußball : Nachholspiel des SV Straelen bei Preußen Münster abgesagt

Straelen Der Rasen im Preußenstadion ist nicht bespielbar. Am Montag trainierten die Regionalliga-Kicker des SVS individuell, weil auch die Plätze in Straelen unter einer dicken Schneedecke liegen.

Das war nicht anders zu erwarten. Eissturm Tristan sorgt dafür, dass die für den morgigen Mittwoch angesetzte Nachholpartie des Fußball-Regionalligisten SV Straelen bei Preußen Münster nicht angepfiffen werden kann. Obwohl die Rasenheizung im Preußenstadion an der Hammer Straße bereits seit Freitag in Betrieb ist, liegt eine etwa 40 Zentimeter hohe Schneedecke auf der Spielfläche, die zum Teil hart gefroren ist. Deshalb musste die bereits einmal ausgefallene Begegnung des SV Straelen beim Gründungsmitglied der Bundesliga erneut gestrichen werden.

Aber selbst wenn es gelungen wäre, den Rasen von den Schneemassen zu befreien, wäre es fraglich gewesen, ob die Partie hätte angepfiffen werden können. „Immerhin herrschen derzeit in den Abendstunden Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt. Das wäre ebenfalls ein Grund für eine Ansage gewesen“, sagt Staffelleiter Wolfgang Jades. Er geht davon aus, dass auch die weiteren vier für Mittwoch geplanten Spiele in der Regionalliga wegen der „extremen Witterungsbedingungen“ nicht stattfinden können.

Für den Straelener Trainer Benedict Weeks war es keine Überraschung, dass die Begegnung bei den Preußen nicht steigen kann. „Als ich am Sonntagmorgen aus dem Fenster geschaut habe, war mir klar, dass wir nicht würden spielen können“, sagt Weeks. Die Absage kam ihm auch gelegen, weil dem SV Straelen so eine Anfahrt bei nicht guten Straßenverhältnissen erspart geblieben ist.

Gestern trainierten die Kicker des Regionalligisten individuell zu Hause, weil die Plätze in Straelen unter Schneemassen liegen. „Wie unser Trainingsprogramm in den nächsten Tagen aussehen wird, das werde ich in Absprache mit den Physiotherapeuten und den Athletik-Trainern entscheiden. Nach Möglichkeit wollen wir mit Blick auf die Partie am kommenden Samstag bei RW Oberhausen auch noch einmal auf dem Platz trainieren. Wobei die Austragung des Spiels in Oberhausen wahrscheinlich auch gefährdet ist“, sagt Weeks.