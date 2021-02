23-Jähriger hat sich gegen marokkanischen Erstligisten entschieden : Für den SV Straelen gibt er sein letztes Hemd

Yassine Bouchama (rechts) hatte noch nicht die richtige Gelegenheit, sein Können unter Beweis zu stellen. Foto: Heinz Spütz

Straelen An diesem Samstag im Heimspiel um 14 Uhr gegen Borussia Mönchengladbach II wird Yassine Bouchama vermutlich wieder nur auf der Bank des Fußball-Regionalligisten sitzen. Doch er glaubt fest an sich und den Klassenerhalt.

In der Saison 2018/19 trug Yassine Bouchama maßgeblich zur Rückkehr des FC Kray in die Fußball-Oberliga bei und war bis zum Abbruch der Spielzeit 2019/20 als Torschütze und Vorlagengeber der überragende Spieler seiner Mannschaft. Seine Leistung sprach sich bis zum SV Straelen herum. Die damalige Trainerin, Inka Grings, wollte den jungen Mann näher kennenlernen und machte ihm das Angebot, die nächste Saison am Niederrhein zu spielen.

Parallel zu diesem Angebot hatten Berater für ihn ein Probetraining in der marokkanischen Hauptstadt beim Erstligisten FUS Rabat in die Wege geleitet, bei dem er überzeugen konnte. „Ich hatte die Wahl und habe mich für den deutschen Weg entschieden, weil der SV Straelen sich sehr um mich bemüht und die Pandemie den Reiz für einen Transfer nach Marokko genommen hat“, sagt Bouchama. „Hinzu kam, dass ich die Gelegenheit nutzen wollte, um eine Klasse höher in der Regionalliga spielen zu können.“

Info Heimspiel des SVS gegen Borussia II steigt am Samstag Die Ausgangslage Borussia Mönchengladbach II steht mit 35 Punkten auf Rang sieben und somit fünf Plätze und sieben Zähler vor dem SV Straelen, der jedoch eine Partie weniger ausgetragen hat. Im Hinspiel hatten die Gladbacher knapp mit 2:1 die Nase vorne. Mit einem Heimsieg am Samstag, 14 Uhr, kann der SVS die Weichen für einen gesicherten Mittelfeldplatz stellen. Der Gegner SVS-Trainer Benedict Weeks sagt: „Wir erwarten einen Gegner mit technisch sehr gut ausgebildeten Spielern, der gerne auf seine Profi-Abteilung zurückgreift. Unsere Aufgabe wird es sein, die Borussen aggressiv anzugreifen und ihnen so die Lust am Spielen zu nehmen. Das Personal Das Straelener Personalbüro meldet: Alle Spieler sind gesund und an Bord.

Sein Großvater machte den Anfang, kam als Gastarbeiter nach Deutschland und arbeitete in der Ruhrmetropole Essen im Bergbau. 1978 holte er seine Familie nach. Als Sohn deutsch-marokkanischer Eltern wurde Yassine Bouchama vor 23 Jahre in Essen geboren. Mit Ausnahme von einer einjährigen Episode beim 1. FC Bocholt hielt er seinem Heimatverein aus dem Essener Osten die Treue. Als Gesamtschüler bestand er die Abiturprüfung und studiert im fünften Semester Dienstleistungsmanagement an der Hochschule in Mülheim.

Der Start beim SV Straelen stand aber unter keinem guten Stern, denn im Frühjahr hatte er sich einen Riss am Außenminiskus zugezogen und konnte zu Beginn der Vorbereitung noch nicht voll einsteigen. Diesen Rückstand holte er mit viel Fleiß und Ehrgeiz schnell auf. „Ich habe mich richtig reingehauen und auf Anraten der Fitnesstrainer meine Ernährung umgestellt. In der Zeit habe ich neun Kilogramm an Gewicht verloren“, sagt er.

Die Umstellung von der Oberliga zur Regionalliga beschreibt er als gewaltig und spricht von einer Reihe an neuen und positiven Erfahrungen, die er in dieser Zeit bereits sammeln durfte. „Der Einstieg war nicht einfach, die Trainingseinheiten waren sehr intensiv, aber ich bin schnell in einen Flow gekommen“, sagt er und erwähnt dabei die völlig andere Art der Spielvorbereitung mit Videoanalysen und die vorzügliche Arbeit der drei Betreuer sowie der medizinischen Abteilung.

Seine Premiere in der Regionalliga gab er gleich am ersten Spieltag in der Partie gegen Fortuna Düsseldorf II, als er in der 77. Minute für Konstantin Möllering eingewechselt wurde. In der Folgezeit musste Bouchama sich immer wieder mit der Joker-Rolle begnügen. Bei seinen regelmäßigen Kurzeinsätzen mit einigen Torvorlagen wusste er stets zu überzeugen, doch es dauerte noch zwei Monate, bis er im Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte in der Startelf auflief. Drei weitere Einsätze in der Anfangsformation folgten.

Für einen dauerhaften Stammplatz konnte er sich bisher nicht empfehlen. Dass ihm das Reservisten-Dasein nicht besonders schmeckt, versteht sich fast von selbst. Doch es ist kein Grund für ihn, deshalb den Kopf in den Sand zu stecken: „Ich habe einen Einjahres-Vertrag und kenne meine Qualitäten. Ich bin Teamplayer und bereit, bis zum Sommer das letzte Hemd für den Verein zu geben. Danach schauen wir weiter“, so Bouchama. „Vielleicht bekomme ich ja noch die Chance, mich auf meiner Lieblingsposition im Offensiven Mittelfeld als Zehner zu beweisen.“