Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : TSV spielt im Stil eines Spitzenteams

Leverkusen Die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 schlagen den Zweitliga-Aufsteiger RC Sorpesee souverän mit 3:0. Kommendes Wochenende hat der Tabellenführer spielfrei.

Trainer Tigin Yaglioglu hatte seine Mannschaft im Vorfeld der Partie gegen den RC Sorpesee in die Pflicht genommen. Schließlich führen die Volleyballerinnen des TSV Bayer 04 mit 14 Punkten Vorsprung die Zweitliga-Tabelle an, während der Kontrahent sportlich erst eine Partie gewonnen hat. Entsprechend zufrieden zeigte sich der Coach mit dem 3:0 (25:17, 25:15, 25:15), bei dem die Gäste nicht ansatzweise in die Nähe eines Erfolgserlebnisses kamen.