TTC Straelen/Wachtendonk : Das Brüder-Trio in der großen Tischtennis-Familie

Mit Vereinsmaske und Schal: Marcel, Pascal und Dominik (v.l.) und Mutter Andrea Driessen sind dem TTC Straelen/Wachtendonk eng verbunden. Foto: TTC Straelen

Wachtendonk Dominik, Marcel und Pascal Driessen spielen seit 20 Jahren beim TTC Straelen/Wachtendonk eine wichtige Rolle. Ihr großer Wunsch: „Wir möchten möglichst schnell in die Sporthalle zurück.“

Exakt 20 Jahre ist es jetzt her, dass drei Brüder in Wachtendonk den Weg zum Tischtennissport fanden. Der damals 13-jährige Dominik Driessen machte den Anfang, die jüngeren Brüder Marcel (10) und Pascal (8) folgten ihm in die Halle der Wachtendonker Grundschule. Da wusste noch niemand, was nach dem Umzug von Kempen der Wechsel vom Fußball zum Tischtennis für die ganze Familie bedeuten sollte.

Mutter Andrea erinnert sich noch gut: „Christian Bouten und Michael Schramm und der damalige Jugendwart Frank Ebach waren die Wegbereiter, die den Einstieg ermöglicht haben. Und dann kamen Erfolge, Freunde, Fahrten und Feiern, die oft in unserem Wohnzimmer ihre Verlängerung fanden. Die Jungs nannten das unsere TTC-Schaltzentrale.“ Die Mutter des sportlichen Trios hat großen Anteil an der Tischtennis-Laufbahn ihrer Söhne. Fast jede Woche übernahm sie eine Auswärtstour mit einer Jugend-Mannschaft. So entstanden dauerhafte Kontakte auch zu anderen Spielern. Der Zusammenhalt von Jugendzeiten an, viele gemeinsame Stunden bei Training, Spielen und in der „dritten Halbzeit“ bleiben in guter Erinnerung.

Obwohl nach Studium, Ausbildung und Beruf Dominik inzwischen in Dortmund und Marcel in Köln angekommen ist, halten sie dem TTC Straelen/Wachtendonk die Treue und stehen bei jedem Meisterschaftsspiel für die Mannschaften ihres Heimatvereins am Tisch. „Diesen Zusammenhalt pflegen wir trotz der Entfernungen“, sagt Marcel.

Die Liste der gemeinsamen Aktivitäten wird immer noch fortgesetzt. Bei den jährlichen Vereinsfahrten zu den Deutschen Meisterschaften der Damen und Herren sind die Brüder fester Bestandteil und haben schon häufig die Organisation von Fahrt und Aufenthalt übernommen. Auch das „Wintertrainingslager“ beim Bundesligisten TTC Grenzau gehört zu ihrem jährlichen Pflichtprogramm.

„Die Driessens sind für den Verein nicht nur als Spieler wertvoll. Sie haben auch im Vorstand Verantwortung übernommen, kümmern sich um den Nachwuchs und die Vereinsorganisation, sind Mannschaftsführer“ lobt TTC-Vorsitzender Christian Bouten.

Die Driessens eint ein großer Wunsch. „Wir möchten möglichst schnell in die Halle zurück. Das Erlebnis, wenn ein Spiel nach langem Kampf in der Verlängerung des letzten Satzes endet, ist durch nichts zu ersetzen“, sagt Dominik Driessen. Da können Marcel und Pascal dem großen Bruder nur beipflichten.

(RP)