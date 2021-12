Tennis-Vorreiter im Kreis Kleve : TC Wachtendonk geht neue Wege

Wachtendonk Der Verein hat eine Anlage mit modernster Technik installiert. Interessierte Sportler können ihre Aktionen bis ins kleinste Detail analysieren lassen und so ihr Spiel verbessern.

Tennisclub Wachtendonk Der Verein zählt rund 300 Mitglieder, denen sechs Außen- und zwei Hallenplätze zur Verfügung stehen. In der abgelaufenen Medensaison nahmen sieben Mannschaften am Spielbetrieb teil.

„Die Videoaufzeichnungen dienen uns Trainern als Argumentationshilfe, wenn wir beispielsweise auf Fehler bei der Schlag- oder Beinbewegung hinweisen“, sagt Hendrik Schulz. „Die Spieler können selber sehen, was sie verbessern können.“ Der zehnjährige Linus Rosenkranz, der als großes Talent im Verein gilt, nutzt die Technik bereits. „Das ist voll cool. Die Videoanalyse mache ich immer. So kann ich viel einfacher mein Spiel verbessern“, sagt der Nschwuchsakteur.

Dabei richtet sich der „digitale Tennisplatz“ keineswegs nur an junge und ambitionierte Liga-Spieler. „Wir beobachten seit einiger Zeit, dass auch ältere Akteure, die einfach nur aus Spaß an der Freude Tennis spielen, sich immer häufiger in das System einloggen. Anschließend lassen sie in gemütlicher Runde ihr Match Revue passieren“, so Thomas Rosenkranz.