Fußball : Spiel des 1. FC Kleve am Samstag abgesagt

Nedzad Dragovic ist 37 Jahre alt und fragt sich, wie lange er noch hochklassig Fußball spielen möchte. Eine Tendenz sei noch nicht erkennbar. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Partie des Oberligisten bei der Spvg Schonnebeck kann nicht stattfinden, da die Stadt Essen alle Sportplätze aufgrund des Sturms gesperrt hat. Einen Nachholtermin gibt es bereits. Unklar ist, ob Abwehrchef Nedzad Dragovic seinen Vertrag beim 1. FC verlängert.

Von Maarten Oversteegen

Auf Samstag hatten sie sich alle beim Fußball-Oberligisten 1. FC Kleve gefreut. Immerhin sollte das erste Liga-Spiel des Jahres bei der Spvg Schonnebeck in Essen steigen. Doch daraus wird nun nichts. Die Klever müssen sich weiter gedulden. Denn am Freitag wurde die Partie abgesagt. Aufgrund des stürmischen Wetters hatte die Stadt Essen alle Sportplätze gesperrt. Einen Nachholtermin für das Duell gib es bereits. Am Dienstag, 22. Februar, soll die Partie um 19.30 Uhr in Schonnebeck angepfiffen werden.

Auch Nedzad Dragovic hätte gerne am Samstag das erste Mal in diesem Jahr um Punkte gespielt. Wie lange er jedoch im Klever Trikot noch auflaufen wird, ist unklar. Bis zum Saisonende läuft noch sein Vertrag mit dem 1. FC.

Nedzad Dragovic, mittlerweile 37 Jahre alt, gehört mit seiner Übersicht und dem starken Timing zu den besten Verteidigern der Fußball-Oberliga. Beim 1. FC Kleve ist er unter Trainer Umut Akpinar seit 2017 unangefochtener Stammspieler. Der Bosnier, der früher bei der SV Hönnepel-Niedermörmter, dem VfB Homberg und dem SV Straelen aktiv war, dirigiert das Spiel der Klever – und gilt als Fels in der Brandung.

Im Spätsommer des vergangenen Jahres hatte er erklärt, voraussichtlich am Saisonende aufhören zu wollen. „Der Körper tut schon häufig weh, die vielen Spiele zehren an dir. Gerade mit Blick auf meinen Körper gehe ich daher auch davon aus, dass es mein letztes Jahr der Karriere wird“, sagte Dragovic damals. Ob im kommenden Sommer aber tatsächlich das Ende seiner Laufbahn folgt, ist mittlerweile unsicher. Der 1. FC Kleve hat jedenfalls signalisiert, den Vertrag mit dem Abwehrchef gerne verlängern zu wollen. Und auch Nedzad Dragovic schließt nichts aus. „Ich kann die Frage nach meiner Zukunft zu diesem Zeitpunkt nicht seriös beantworten. Es sind noch keine Gespräche geführt worden, das hat sich alles ein wenig verzögert“, sagt der 37-Jährige. Aktuell stünden die Chancen 50:50, eine Tendenz sei nicht so recht erkennbar. „Ich bin es dem 1. FC Kleve schuldig, dass wir zumindest in Ruhe miteinander sprechen. Der Verein versucht, mich zu halten. Ich weiß es aber noch nicht. Es kann sein, dass ich weitermache. Es kann aber auch sein, dass ich drei Ligen tiefer nur noch ein wenig kicke“, sagt Dragovic.

Er und seine Mannschaftskollegen hatten in den vergangenen Wochen eine eher schwierige, aber intensive Vorbereitung auf die restlichen Saisonspiele absolviert. Mehrere Testpartien waren ausgefallen. Hintergrund waren teilweise auch Corona-Quarantänen von Spielern.

„Wir hätten gerne das eine oder andere Testspiel mehr bestritten. Aber nun müssen wir das Beste aus dieser Situation machen. Mit dieser Herausforderung haben alle Mannschaften zu kämpfen. Und ich gehe schon davon aus, dass die Saison trotz der Corona-Situation normal weitergeht – zumal die Inzidenzen ja auch abflachen“, sagt Nedzad Dragovic.

Auf die Klever warten nun noch fünf Liga-Begegnungen, ehe es voraussichtlich in der Aufstiegsrunde weitergeht. „Wir haben große Lust darauf, dass es wieder losgeht. Intensive Wochen liegen hinter uns, wir haben wieder viel an der Fitness gearbeitet. Während der Pause haben wir die Erkenntnisse der Hinrunde genutzt, um unser Spiel weiter zu verbessern und zu verfeinern“, sagt Trainer Umut Akpinar, der am Samstag gerne erste Fortschritte im Spiel bei der Spvg Schonnebeck gesehen hätte. Nun muss sich der Coach noch einige Tage länger gedulden, ehe die Partie am Dienstag nachgeholt wird.