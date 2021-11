Fußball-Bezirksliga : Schlusslicht SV Walbeck fehlt Glück des Tüchtigen

Kevelaer Gastgeber DJK Twisteden hat im umkämpften Nachbarschaftsduell das bessere Ende für sich und siegt nach einem späten Tor von Kevin Mertens mit 3:2.

Die Fußball-Bezirksligisten DJK Twisteden und SV Walbeck lieferten sich ein packendes Nachbarschaftsduell. Am Ende hatte der favorisierte Gastgeber zwar auf dem Kunstrasenplatz am Hartjesweg mit 3:2 (1:1) die Nase vorn. Doch der Tabellenletzte aus Walbeck unterstrich mit einer couragierten Vorstellung, dass er sich im Kampf um den Klassenerhalt noch längst nicht aufgegeben hat.

Das Schlusslicht erwischte einen Start nach Maß und ging bereits nach drei Minuten in Führung. Eine Flanke von Maurice Koppers drückte Markus van Leuven aus kurzer Distanz über die Linie. Dieses Tor gab den Gästen zunächst einmal ein gutes Maß an Sicherheit. Doch nach einer guten Viertelstunde übernahm Twisteden mit der besseren Spielanlage die Initiative und startete die ersten gefährlichen Angriffe. Nach einer halben Stunde war es dann passiert – Lars Douteil konnte so gut wie unbedrängt von der Strafraumgrenze den Ausgleich erzielen. Glück für den SV Walbeck, das Torben Schellenberg gleich beim nächsten Angriff den Ball aus guter Position am Tor vorbeischoss.