Fußball : SV Walbeck setzt Aufholjagd fort, SV Straelen II fällt weiter zurück

Gelderland Fußball-Bezirksliga: FC Moers-Meerfeld – SV Walbeck 0:2 (0:1). Ganz wichtige Punkte sicherte sich der SV Walbeck in diesem Kellerduell. Die Grün-Weißen mussten ein hartes Stück Arbeit verrichten, ehe sie den Auswärtssieg bejubeln durften.

In der Anfangsphase musste die Elf vom Bergsteg zwei brenzlige Situationen überstehen. Nach einer halben Stunde kamen die Gäste besser ins Spiel. In der 33. Minute erzielte Youngster Maurice Koppers nach einem schnell vorgetragenen Konter den Führungstreffer. Die Walbecker hatten jetzt Auftrieb und kamen in der zweiten Hälfte gut aus den Startlöchern. Doch der Druck des Gastgebers, der nach der Niederlage auf den vorletzten Platz zurückgefallen ist, wurde zusehends stärker. Der SV Walbeck hielt konsequent dagegen. Der kurz zuvor erst eingewechselte Nick Engbarth krönte sein Debüt in der „Ersten“ in der Nachspielzeit mit dem Treffer zum 2:0-Endstand. „Das war ein echter Arbeitssieg und ein guter Start ins neue Spieljahr“, kommentierte Trainer Klaus Thijssen das Spiel.

SV Straelen II – SV Budberg 0:1 (0:0). Langsam gehen die Fälle an der Römerstraße schwimmen. Eine bittere Niederlage musste die Straelener Zweitvertretung in diesem Kellerduell einstecken. Spielerisch lief es gar nicht mal schlecht für den Gastgeber, der auch gute Möglichkeiten hatte. So scheiterte im ersten Durchgang Dijan Mollow gleich zweimal, als nach einem Freistoß und einem Volleyschuss Budberg jeweils nur in höchster Not retten konnte. In der 72. Minute fanden die Gäste die Lücke in der Abwehr des Tabellenletzten und erzielten den Siegtreffer. Nach dem Spiel haderte SVS-Trainer Marcel Blaschkowitz mit der Niederlage: „Das Ergebnis wird dem Spielverlauf nicht gerecht. Ein Remis wäre für uns allemal verdient gewesen.“