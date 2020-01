Handball-Regionalliga : ATV-Männer wollen Negativtrend stoppen

Die ATV-Akteure Can Greven (l.) und Julian Mumme (r.) in den schwarzen Trikots werden sich gegen Weiden strecken müssen. Foto: Heinz Spütz

Aldekerk Handball-Regionalliga: Gegen den Weidener HC soll vor heimischer Kulisse die Siegeshymne erklingen. Anwurf ist um 20 Uhr.

Nach einer zweiwöchigen Pause empfängt die Mannschaft von ATV-Trainer Nils Wallrath am Samstag, 20 Uhr, den Tabellennachbarn, Weidener HC, in der Vogteilhalle. Nach zuletzt zwei Niederlagen will der ATV mit einem Sieg gegen den Aufsteiger zurück in die Spur finden.

Der Gegner Der Liga-Neuling gehört sicher zu den positiven Überraschungen der Hinserie und konnte gegen echte Schwergewichte der Liga, TuS Opladen und SG Ratingen, gleich doppelt punkten. Zu den auffälligsten Spielern im Team von Trainer Andreas Heckhausen zählen Torhüter „Bobo“ Bayer und der rechte Rückraumschütze mit Drittligaerfahrung, Simon Bock. Die Weidener kommen mit der Empfehlung an den Niederrhein, am letzten Spieltag gegen den Favoriten auf die Meisterschaft, TV Korschenbroich, 30:28 in der eigenen Halle gewonnen zu haben. Entsprechend selbstbewusst werden sie in der Vogteihalle auftreten.

Die Gastgeber Die Spielpause wird der Mannschaft von ATV Trainer Nils Wallrath nach zwei verlorenen Spielen in Folge nicht ungelegen gekommen sei. Das Team hat die Auszeit genutzt, um den neuverpflichteten Torwart, Paul Keutmann, weiter an das Deckungsverhalten der Mannschaft zu gewöhnen und Feinabstimmungen an den Spielabläufen vorzunehmen. Aber auch, um sich auf die Aufgaben, frühzeitig in ruhiges Fahrwasser zu kommen und einen sicheren Platz im Mittelfeld der Tabelle zu festigen, zu fokussieren.

Die Tabellenkonstellation Beide Mannschaften finden sich mit einem ausgeglichenen Punktestand von 13:13 im breiten Mittelfeld wieder, ohne direkten Kontakt zu den obersten Plätzen zu haben, mit genügend Abstand zur Abstiegsregion. Der Weidener HC hat ein Spiel mehr als der ATV absolviert. Nach Minuspunkten stehen beide Mannschaften gleich.

Trainerstimmen und Personal Andreas Heckhausen, Weidener HC: „Die Heimstärke der Aldekerker ist uns bekannt. Wir werden mit sehr viel Geduld gegen die kompakte 6:1-Deckung erfolgreich zu sein. Nach dem Erfolg gegen TV Korschenbroich haben wir einige Verletzte zu beklagen und ich muss gucken, ob ich zehn gesunde Feldspieler zusammenkriege.“ Nils Wallrath, TV Aldekerk: „Weiden verfügt über einen schussgewaltigen Rückraum und kann sehr variabel decken. Ihr Markenzeichen ist der unbändige Kampfwille. Ausfallen wird mit Sicherheit Daniel Zwarg und Robin Appelhans. Daniel wird nach jetzigem Stand an der Schulter und Robin am Fuß operiert werden müssen. Das ist sicherlich eine Schwächung, aber gleichzeitig auch eine Chance für die anderen, sich in den Vordergrund zu spielen.“