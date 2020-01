Handball : Aldekerker Bundesliga-Mädchen müssen ihr Heimspiel gewinnen

Der ATV-Nachwuchs – hier Lina Nebel (am Ball) – hat die Hoffnung auf den Einzug ins Viertelfinale noch nicht aufgegeben. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Aldekerk Handball-Bundesliga der A-Juniorinnen: TV Aldekerk – VfL Oldenburg (Sa., 16 Uhr, Vogteihalle). Es ist schon so etwas wie das Spiel der Spiele für die A-Juniorinnen des TV Aldekerk.

Am Samstag ab 16 Uhr empfangen die Mädchen um Elin Hoffmann und René Baude im zweiten Spiel der Zwischenrunde der Bundesliga die Mannschaft des VfL Oldenburg. Es geht schon um alles. Das Team aus Niedersachsen gehört zu den Gewinnern des ersten Spieltags und fügte dem TV Nellingen zum Auftakt eine deftige Niederlage zu.

Um die Aldekerker Chance auf das Erreichen der nächsten Runde am Leben zu halten, muss gegen den VfL ein Sieg her. Denn nur dieser eröffnet die Chance auf ein weiteres Endspiel Ende Februar. „Oldenburg hat im ersten Spiel wirklich eine gute Leistung gezeigt und ein deutliches Ergebnis vorgelegt“, sagte Baude, der den Auftritt des Gegners beim 42:28 gegen Nellingen per Video genau analysiert hat.