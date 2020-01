Handball : TV Issum: Männer verspielen Vorsprung, Frauen chancenlos

Issum Handball-Landesligen: Das war nicht unbedingt das Wochenende der Blau-Weißen. Männer verteidigen trotz 29:29 beim MTV Dinslaken II den zweiten Tabellenplatz.

(him) Handball-Landesliga der Männer: MTV Dinslaken II – TV Issum 29:29 (17:15). Irgendwie kann man sich mit einem Unentschieden beim Tabellensiebten in Dinslaken zwar durchaus anfreunden. Zumal wenn in der ersten Hälfte kaum etwas so läuft, wie sich die Mannschaft das ursprünglich vorgenommen hatte. Doch irgendwie erlebte der TV Issum auch einen Abend zum Vergessen. Denn nach dem Seitenwechsel schwang sich der Tabellenzweite zu einer deutlichen Leistungssteigerung auf und hatte sich den Gegner schließlich auch noch zurechtgelegt.