Tischtennis : TTC Geldern-Veert macht großen Schritt in Richtung Klassenerhalt

Rolf Biermann zeigte im letzten Match des Abends starke Nerven. Foto: Adrian Terhorst

Gelderland Tischtennis: Landesligist verbessert sich mit umjubeltem 9:7-Erfolg gegen den TTC Homberg auf Rang acht. Frauen des SV Walbeck verlieren beim Tabellendritten.

(him) NRW-Liga der Frauen: TV Voerde – SV Walbeck 8:4. Letztlich war der Tabellendritte dann doch eine Nummer zu groß für die Auswahl aus dem Spargeldorf – dies unterstreicht auch das klare Satzverhältnis von 30:15 zu Gunsten der Gastgeberinnen. Der SV Walbeck, der jetzt als Siebter 9:13-Punkte auf seinem Konto hat, geriet eingangs der Partie mit 0:3 in Rückstand und sollte sich davon nicht mehr erholen. Da half es auch nicht, dass Spitzenspielerin Franziska Holla einen glänzenden Tag er­wischt hatte und ihre drei Einzel gewann. Den vierten Walbecker Punkt steuerte Andrea Keil in einem hart umkämpften Fünf-Satz-Match bei. Am kommenden Samstag geht’s ab 17.30 Uhr in eigener Halle weiter gegen den Tabellenvierten TV Dellbrück, gegen den sich die Walbecker Mannschaft nach Möglichkeit für die 4:8-Niederlage aus der Hinserie revanchieren möchte.

Bezirksliga der Frauen: TTC Blau-Weiß Geldern-Veert – Weiß-Rot-Weiß Kleve IV 8:1. Das Duell mit dem Nachbarn aus dem Nordkreis, der sich als Vorletzter in akuter Abstiegsgefahr befindet, erwies sich als die erwartet glatte Angelegenheit. Die Gelderner Mannschaft um Spitzenspielerin Sandra Ehren erledigte ihre Aufgabe im Schnelldurchgang und festigte den zweiten Tabellenplatz, der nach der Saison zur Teilnahme an einer Aufstiegsrunde zur Verbandsliga berechtigt. Am Samstag reist der TTC Geldern als klarer Favorit zum Derby beim Tabellensiebten SV Walbeck III, der in Sachen Klassenerhalt noch nicht auf der sicheren Seite ist.

Landesliga der Männer: TTC Blau-Weiß Geldern-Veert – TTC Homberg 9:7. Das war nichts für schwache Nerven. Mit dem letzten Ballwechsel des Abends bescherten Rolf Biermann und Kapitän Hans-Jürgen Voss, die drei Stunden zuvor das Eingangsdoppel in fünf Sätzen verloren hatten, ihrer Mannschaft einen wichtigen Heimsieg, der im Kampf um den Klassenerhalt von großer Bedeutung ist. Beim Stand von 10:9 im fünften Satz zeigte das Duo starke Nerven und verwandelte den Matchball – damit war Saisonsieg Nummer sechs unter Dach und Fach. Der TTC Geldern hat jetzt 12:14-Punkte auf seinem Konto und verbesserte sich auf Rang acht, der am Saisonende wahrscheinlich die Rettung bedeutet. Am kommenden Samstag hängen die Trauben hoch – dann steht das Kreis-Derby beim Tabellendritten DJK Rhenania Kleve auf dem Programm.

Bezirksklasse der Männer: TSV Weeze – SV Walbeck 9:5. Im Derby der Tabellennachbarn verschaffte sich der Gastgeber eine schnelle 5:1-Führung und ließ sich diesen Vorsprung anschließend nicht mehr nehmen. Während der TSV Weeze (17:9-Punkte) wieder Kontakt zum oberen Tabellendrittel aufgenommen hat, muss die Mannschaft aus dem Spargeldorf (15:13) ihren Blick weiterhin vorsichtig nach unten richten. Denn in der laufenden Saison muss eventuell bereits der Tabellensiebte in einer Relegation nachsitzen.