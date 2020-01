Fußball : Bezirksliga-Nachholspiele drehen sich um den Abstiegskampf

Trainer Klaus Thijssen möchte mit dem SV Walbeck den nächsten Schritt in die richtige Richtung machen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland (ksch) Ehe es am 9. Februar für alle Beteiligten wieder ernst wird, stehen an diesem Wochenende in der Fußball-Bezirksliga die ersten Nachholspiele auf dem Programm. Da alle Kellerkinder im Einsatz sind, kann von einem lockeren Aufgalopp keine Rede sein.

Bereits am Freitag, 20 Uhr, tritt der Vorletzte SV Walbeck beim Viertletzten FC Moers-Meerfeld an. Am Sonntag begrüßt Schlusslicht SV Straelen II den Drittletzten SV Budberg. Außerdem muss Aufsteiger TSV Weeze, der die Weichen in Richtung Klassenerhalt bereits gestellt hat, am Sonntag beim SV Schwafheim ran.

FC Moers-Meerfeld – SV Walbeck (heute, 20 Uhr). Der SV Walbeck möchte den Aufwärtstrend, der sich vor der Winterpause abgezeichnet hatte, unbedingt bestätigen. Fünf Vorbereitungsspiele haben die Spargeldörfler in der kurzen Vorbereitungszeit absolviert, mit unterschiedlichen Ergebnissen. In Meerfeld geht es direkt ans Eingemachte und vor allem darum, einen Mitkonkurrenten in Schach zu halten. Im Idealfall wären drei Punkte eine Riesensache, doch es gibt einige Hürden. „Das wird auf der Meerfelder Asche eine schwierige Angelegenheit, zumal wir nach der intensiven Vorbereitung doch einige angeschlagene Spieler beklagen“, sagt Trainer Klaus Thijssen.

SV Straelen II – SV Budberg (So., 15 Uhr). Gleich im ersten Spiel des neuen Jahres kann die Reserve des SV Straelen ein Signal an die Konkurrenz senden, dass sie sich im Kampf um den Klassenerhalt noch nicht aufgegeben hat. Gegner SV Budberg steht ebenfalls mit dem Rücken zur Wand – die Zuschauer sollten sich somit auf Abstiegskampf pur an der Römerstraße einstellen. Straelens Trainer Marcel Blaschkowitz hält sich in Sachen Prognosen zurück: „Nach der kurzen Vorbereitungszeit müssen wir halt sehen, wie Sonntag die personelle Situation ist und darauf hoffen, dass der Knoten endlich einmal platzt.“