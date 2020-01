Fußball : Tabellenführer SV Veert ist bereit für das Titelrennen

Gelderland (for) Fußball-Kreisliga B, Gruppe 2: Eine Woche vor dem 20. Spieltag müssen bereits sechs Mannschaften in Nachholspielen ran.

Concordia Goch – SV Veert (So., 15 Uhr) . Die beiden Kontrahenten haben die kurze Winterpause offenbar gut genutzt. „Unsere Vorbereitung war total in Ordnung, jetzt wollen wir gegen Veert nach Möglichkeit für eine Überraschung sorgen und wenigstens einen Punkt zu Hause behalten“, betont der Gocher Trainer Dirk Ernesti. Die Schwarz-Gelben aus Veert haben sich in der Winterpause mit Stürmer Sascha Hoffmann und Torwart Dave Statetzny verstärkt. „Wir sind auf jeden Fall bereit für das recht schwierige Anfangsprogramm und den Aufstiegskampf“, verspricht der Veerter Trainer Timo Pastoors.

SV Walbeck II – Sportfreunde Broek­huysen II (So., 15 Uhr). Eine insgesamt starke Hinserie schloss die Reserve der Sportfreunde mit zwei weniger rühmlichen Partien gegen Abstiegskandidaten ab. Nach dem 1:2 in Aldekerk und dem 1:1 gegen die Reserve von Grün-Weiß Vernum möchte die Mannschaft jetzt nach Möglichkeit sofort wieder in die Spur kommen, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Am Walbecker Bergsteg schaut man dagegen auf das andere Ende der Tabelle. Zahlreiche Spielausfälle – ihr letztes Meisterschaftsspiel haben die Hausherren Ende November bestritten – haben für eine verschärfte Tabellensituation gesorgt. „In der Winterpause werden die Karten neu gemischt. Wir wollen den Schwung aus der Vorbereitung mitnehmen und uns so früh wie möglich aus dem Keller entfernen. Und ich bin auch recht zuversichtlich, dass uns das gelingt“, kündigt der Walbecker Trainer Roland Böhme an.