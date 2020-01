Handball : Gelungener Auftritt in Wuppertal: ATV-Nachwuchs nimmt Revanche

Aldekerk Handball-Oberliga der C-Junioren: Vohwinkeler STV – TV Aldekerk 22:32 (8:19). Das Hinspiel hatte der Aldekerker Nachwuchs noch unglücklich mit einem Tor Unterschied verloren. Im Rückspiel lief es jetzt für die Mannschaft von Nico Theisejans richtig rund.

Das Team zeigte eine geschlossen starke Vorstellung und kam in der Fremde zu einem verdienten Erfolg. Die Wuppertaler fanden an diesem Nachmittag in Abwehr und Angriff einfach keine Antwort auf das variable Spiel der Grün-Weißen. Alle eingesetzten Feldspieler konnten sich in die Torschützenliste eintragen, wobei sich der D-Jugendliche Luis Niederholz ein Sonderlob des Trainers verdiente. TV Aldekerk: Buchmüller, Delschen – Lehmann (10), Leeder (6), van der Kooi (3), Kopp (3), Georgikos (3), Maron (2), Niederholz (1), Schneider (1), Krecker (1), Thelen (1), Windges (1), Schindler.