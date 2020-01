Volleyball : Favoritensieg für Kevelaerer SV, TSV Wa.-Wa. verliert Kellerduell

KEVELAER (M.H.) Volleyball-Verbandsliga Männer: Dürener TV III – Kevelaerer SV 0:3 (23:25, 16:25, 20:25). Das Gastspiel war die erwartet glatte Angelegenheit. Obwohl die Mannschaft kurzfristig ohne den verletzten Robin Broeckmann auskommen musste, behielt der Kevelaerer SV gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Düren ungefährdet die Oberhand.

Trainerin Heike Thyssen nutzte die willkommene Gelegenheit, gegen einen über weite Strecken überforderten Gegner die eine oder andere taktische Variante einzustudieren. Die Spieler mussten sich deshalb in allen Sätzen auf neue Aufstellungen einstellen. Dennoch hatten ihre Schützlinge das Geschehen jederzeit im Griff. Im dritten Satz durfte Zuspieler Robin Verhoeven pausieren, für den Marcel Thyssen in die Bresche sprang. Ab sofort konzentriert sich die Mannschaft, die aktuell mit 19 Punkten Rang vier belegt, auf das Spiel gegen die SV Bedburg-Hau. Das Kreis-Derby beginnt am kommenden Samstag um 17 Uhr in der Zweifach-Sporthalle im Schulzentrum Hüls. Kevelaerer SV: Bergers, Derrix, Nobbers, Novak, Ophey, Reschke, Thyssen, Verhoeven.