Handball : TV Aldekerk läuft mit breiter Brust auf

Aldekerk Nach der überzeugenden Vorstellung gegen die SG Langenfeld möchten die Grün-Weißen beim Aufsteiger aus Würselen nachlegen. Schlechte Nachricht: Thomas Jentjens fällt noch wochenlang aus.

Handball-Regionalliga der Männer: HC Weiden 2018 – TV Aldekerk (Sa., 19.30 Uhr, Sporthalle an der Parkstraße in Würselen) . Der zweite Spieltag der Regionalliga Nordrhein führt den TV Aldekerk in die Städteregion Aachen nach Würselen, genauer zum HC Weiden 2018. Die Weidener sind für die Grün-Weißen keine Unbekannten. Denn nach dem Abstieg aus Liga vier mit gerade einmal zwei gewonnenen Spielen schafften sie den direkten Wiederaufstieg.

Der Weidener Trainer lässt durchblicken, dass er sich per Videoanalyse bereits genauestens über seinen nächsten Gegner informiert hat. Er spricht unter anderen von einer gestandenen und körperlich robusten Mannschaft mit erfahrenen Spielern und stellt die Abwehr um den groß gewachsenen Jonas Mumme mit beweglichen Halbverteidigern heraus. Gleichzeitig bekräftigt er unmissverständlich, dass seine Mannschaft in eigener Halle um jeden Zentimeter kämpfen wird. Wobei der Gastgeber wahrscheinlich mit voller Kapelle antreten kann.

Die Schützlinge von ATV-Trainer Nils Wallrath können nach der glanzvollen Vorstellung gegen die SG Langenfeld, die mit einem 24:22-Sieg belohnt wurde, mit breiter Brust auflaufen. Doch sollten sie sich in keinem Fall auf einen Spaziergang einstellen. Will man den Gegner in die Knie zwingen und als Sieger die Halle verlassen, muss zumindest eine ähnliche Einstellung wie am vergangenen Samstag gezeigt werden.