Handball-Landesliga : TVI-Männer stehen vor Spitzenspiel gegen Styrum

Issum Für die Handball-Männer des TV Issum läuft es in der laufenden Landesliga-Saison nach Maß. Aktuell steht die Mannschaft von Trainer Oliver Cesa auf Tabellenplatz zwei.

(ove) „Wir stehen richtig gut da, obwohl wir eigentlich nur eine Platzierung zwischen Platz drei und sechs anpeilen“, sagt er. Nun aber wartet eine Mammutaufgabe auf seine Akteure. Am Samstag, 18.45 Uhr, geht es vor heimischem Publikum gegen den Spitzenreiter DJK Styrum 06. „Der Tabelle nach ist das ein Spitzenspiel. Die Voraussetzungen sind allerdings etwas anders, Styrum will aufsteigen und ist klar favorisiert“, sagt Oliver Cesa. Schließlich seien die Mülheimer sehr breit aufgestellt und zudem „äußerst konsequent“. Die DJK aus dem Ruhrgebiet hat bisher elf Siege eingefahren, dem stehen bis dato eine Niederlage und ein Remis gegenüber. „Es wird sehr schwer für uns. Nur wenn wirklich alles passt, haben wir eine Chance“, sagt der Übungsleiter. Im Hinspiel hatte der TVI deutlich mit 22:32 gegen Styrum verloren. „Da haben wir gesehen, wie es laufen kann, wenn man die Leistung nicht auf den Punkt bringt. Wir haben mit zehn Toren Rückstand verloren, dabei haben wir zwischenzeitlich sogar mit zwei Toren geführt“, sagt Cesa.

Das erste Heimspiel der Landesliga-Rückrunde wird auch für die Handball-Frauen des TVI ein besonderes. „In unseren Augen ist das ein Kracherspiel“, sagt Übungsleiter Werner Konrads. Seine Mannschaft trifft am Sonntag, 18.45 Uhr, auf die Turnerschaft Lürrip. Beide Aufgebote kämpfen in diesem Jahr um einen Platz im Mittelfeld der Tabelle. Aktuell rangiert der TVI auf Platz zehn, Lürrip auf sieben. „Lürrip ist für uns ein direkter Konkurrent. Es wird sicher ein enges Spiel. Im Hinspiel konnten wir aber überraschend einen Coup landen“, sagt Konrads. In der Hinrunde behielt der TVI mit 21:15 die Oberhand. Konrads aber muss nun gleich drei Ausfälle kompensieren: Anna Kutzek, Nina Fuchs und Jamine Ehre sind außen vor. Ein dickes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Sarah Roertmans. „Nur mit großem kämpferischen Einsatz haben wir eine Chance gegen einen körperlich überlegenen Gegner. Wir werfen alles in die Waagschale. Nur so können wir zwei Punkte in Issum halten“, sagt Konrads.