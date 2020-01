Volleyball : VCE-Frauen feilen an einer Siegesserie

Die Volleyball-Frauen des VCE Geldern stehen vor einer machbaren Aufgabe in Paderborn:. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer/Geldern/Wachtendonk Die Gelderner Regionalliga-Damenmannschaft scheint sportlich gut in Form. Nun geht es am Samstag, 17 Uhr, auswärts gegen die SG Grün-Weiß Paderborn. Die Männer des Kevelaerer SV ziehen in ein besonderes Lokalderby gegen Hau.

Die erste Volleyball-Damenmannschaft des VCE Geldern will gegen die SG Grün-Weiß Paderborn ihre kleine Siegesserie fortsetzen. Die Gastgeber aus Paderborn rangieren momentan mit 12 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz. Damit befinden sie sich auf einem direkten Abstiegsplatz. Das rettende Ufer ist allerdings nicht weit entfernt für die Grün-Weißen - das bedeutet Abstiegskampf. Die Eintracht ist gewarnt und stellt sich auf eine kampfbereite Mannschaft ein.

Das Hinrundenspiel ging noch einigermaßen deutlich an die Gäste aus der Drachenstadt. 3:1 konnte sich die Eintracht vor heimischen Publikum durchsetzen und den ersten Sieg in der Hinrunde einfahren. Damals spielte die Eintracht verhalten und tat sich sichtlich schwer, dem Spiel der Favoritenrolle als amtierender Vizemeister gerecht zu werden. Und auch jetzt in der Rückrunde wird die Eintracht die Favoritenrolle nicht von sich weisen können. Mit 24 Punkten und doppelt so vielen gewonnenen Spielen im Vergleich zur SG steht die Eintracht auf dem fünften Tabellenplatz. „Wir wissen, dass sich die Paderbornerinnen immer gut auf Partien einstellen und sicherlich unsere Schwächen ausreichend analysiert haben. Von daher wäre es fatal, die Mannschaft nur aufgrund des Tabellenplatzes zu unterschätzen“, erklärt Trainer Steffen Bertram während der Trainingswoche.

Info Die Vorzeichen der Partie des VC Eintracht Geldern Tabelle Das Aufgebot des VCE Geldern steht in der Regionalliga West auf Tabellenplatz fünf. Deutlich düsterer sieht’s bei der Konkurrenz aus Paderborn aus: Die Spielgemeinschaft steht aktuell auf Abstiegsplatz neun. Bilanz Zuletzt besiegte der VCE Geldern den Tabellenzweiten TuS Herten verdient mit 3:0.

Und das hat er seiner Mannschaft so auch mit auf dem Weg gegeben. Den Schwung und die Euphorie des vergangenen Spieltags, als unerwartet deutlich gegen den TuS Herten gewonnen wurde, gilt es mit in die nächste Begegnung zu nehmen. Dabei wird es deutlich schwieriger, die Stimmung noch einmal zu produzieren. Die Gründe: Einerseits müssen die Spielerinnen erst eine lange Busfahrt hinter sich bringen, ehe sie antreten können und andererseits wird man nicht auf die übliche mannstarke Unterstützung der eigenen Fans bauen können. Der Schlüssel für den Erfolg wird also erneut die Konzentration auf dem Feld sein. Insbesondere der Aufschlag war nach anfänglichen Schwierigkeiten letztes Wochenende ein starkes Element. Dieses gilt es zu wiederholen.

Aber auch in der Abwehr wird die Eintracht aufmerksam agieren müssen, denn die grün-weißen Gastgeber wissen vor allem über ein sehr variables Spiel zu punkten. Die Mannschaft zählt wohl zu den Aufgeboten, die eine kleinere Durchschnittsgröße haben, was sie aber selten davon abhält, die Bälle clever im gegnerischen Feld zu verteilen. Dahingegen ist es deutlich schwieriger, die Paderborner Abwehr mit lockeren Bällen aus der Reserve zu locken. In der Trainingswoche lag daher der Fokus noch einmal auf der Abwehrarbeit und das Zusammenspiel der Angreiferinnen mit den Zuspielern. „Die Akteurinnen werden diese Partie nur gewinnen können, wenn sie ihr eigenes Spiel etablieren und sich gar nicht erst auf das Spiel der Gastgeber einlassen. Das kann schwer sein, gerade nach einer solchen Stimmung wie letztes Wochenende in Herten. Das Spiel wird kein Selbstläufer“, hält auch Co-Trainer Ille van Meegen fest.

Volleyball-Verbandsliga Männer: Kevelaerer SV - SV Bedburg-Hau (Sa, 17 Uhr, Zweifachhalle Schulzentrum Hüls). Am Samstag empfängt der KSV den SV Bedburg-Hau zum Lokalderby in der eigenen Halle. Es sind wichtige Punkte. Kann sich der Sieger doch dann erst mal sicher von den Abstiegsplätzen beziehungsweise dem Relegationsplatz distanzieren. Trainerin Heike Thyssen kann dabei wohl auf einen kompletten Kader zurückgreifen. Auch der in der vergangenen Woche verletzte Hauptangreifer Robin Broeckmann wird aller Voraussicht nach am Samstag wieder einsatzbereit sein. Die Mannschaften kennen sich gut und es darf ein interessantes Duell erwartet werden. Anpfiff ist um 17 Uhr in der Zweifachhalle des Schulzentrum Hüls.