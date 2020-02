Handball : Schwaches Spiel, aber TV Aldekerk bejubelt ersten Sieg im neuen Jahr

Regionalligist TV Aldekerk – hier Matome Rampyapedi – ist zurück in der Erfolgsspur. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Aldekerk Handball-Regionalliga der Männer: TV Aldekerk – HC Weiden 30:23 (13:11). Na also – der TV Aldekerk kann doch noch siegen. Nach zwei Niederlagen im Januar wurde in der heimischen Vogteihalle Tabellennachbar HC Weiden deutlich in die Knie gezwungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Spütz

Doch den 200 Zuschauern wurde trotz des klaren Sieges alles andere als ein Handball aus der Feinkost-Abteilung präsentiert. Ein Zitat von Handball-Ikone Stefan Kretzschmar bringt den Spielverlauf auf den Punkt: „Nicht das Erlebnis muss Freude machen, sondern das Ergebnis.“

Der schlussendlich ungefährdete Erfolg sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es keine Glanzvorstellung des ATV war. Die war es sicher nicht, insbesondere in der ersten Halbzeit erreichte die Partie kaum Regionalliga-Niveau. Technische Fehler, Abspiel- und Fangfehler sowie unkonzentrierte Abschlüsse kennzeichneten diesen Durchgang. Nicht ohne Grund legte ATV-Trainer Nils Wallrath bereits nach fünf Spielminuten den grünen Karton auf den Zeitnehmertisch. „Da musste ich doch mal nachfragen, ob sie ernsthaft so weiterspielen wollen“, meinte er nach dem Spiel.

Nach zwölf Minuten kamen die Gastgeber fünf Minuten lang in ihren Spielrhythmus und drehten einen 4:5-Rückstand in eine 9:5-Führung. Die Seiten wurden mit einer 13:11-Führung gewechselt. Im zweiten Durchgang erwischten die Grün-Weißen den besseren Start und setzten sich schnell mit fünf Toren Differenz ab. Diese Führung konnte sie weiter ausbauen und verdient zum Zillertaler Hochzeitsmarsch ihren ersten Sieg im neuen Jahr feiern.

Doch zur Wahrheit gehört auch, dass es kein Sieg der Aldekerker Vertretung war, weil sie so stark aufgespielt hat, sondern vielmehr, dass sie auf einen Gegner traf, der ganz einfach einen schwarzen Tag erwischt hatte. Dazu Weidens Trainier Andreas Heckmann: „Ich bin einfach nur enttäuscht. Enttäuscht über die Leistung und das Auftreten meiner Mannschaft und enttäuscht, dass klare Vorgaben nicht umgesetzt wurden. Die Aldekerker haben hier verdient gewonnen.“

ATV-Dompteur Wallrath brachte bei der Nachbetrachtung eine etwas andere Sichtweise ins Spiel: „Mit der Abwehrleistung bin ich zufrieden. 80 Prozent von dem, was wir trainiert haben, wurde umgesetzt. Die erste Halbzeit, okay, die war wirklich nicht gut. Aber die ersten 50 Minuten in jedem Spiel sind mehr oder weniger Geplänkel. In den letzten zehn Minuten muss man auf Schlagdistanz gehen, da werden die Spiele entschieden. Weiden hat nachher stark nachgelassen und keine Mittel mehr gehabt, das Spiel drehen zu können.“

Zum „Mitarbeiter des Tages“ wurde Sven Upietz von Mannschaftsbetreuer Harald „Katze“ Menke gekürt. Bleibt anzumerken: Ein eminent wichtiger Sieg für den Turnverein. Zum einen wurde ein sicherer Platz im Mittelfeld gefestigt, zum anderen lässt es sich auf dem Erfolg aufbauen, um ab Sonntag selbstbewusst die englische Woche mit zwei schweren Auswärtsspielen in Folge und dem Heimspiel gegen Spitzenreiter TuS Opladen in Angriff nehmen zu können.