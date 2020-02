Fußball : Die Hallenkönige aus dem Spargeldorf

Geldern Bezirksligist SV Walbeck sichert sich zum vierten Mal die Gelderner „Fußball-Stadtmeisterschaft im 21. Jahrhundert“.

Wie verlief die Gruppenphase? Alle Mannschaften boten guten Fußball. Auch die Teams aus der C-Liga mischten gut mit, auch wenn sie am Ende für keine Überraschung sorgen konnten. Als Besonderheit wurde in den Vorrundenspielen eine Zwischenrunde eingeschoben. Nachdem alle Mannschaften zwei Spiele absolviert hatten, spielten die jeweils Gleichplatzierten der beiden Gruppen gegeneinander. Schon in der Vorrunde deutete der SV Walbeck seine Favoritenstellung an, gewann alle seine vier Begegnungen und sicherte sich damit in der Gruppe A den ersten Tabellenplatz. Im letzten Gruppenspiel bahnte sich noch eine Überraschung an, als im Stadtderby RW Geldern vier Minuten vor Schluss mit 2:0 gegen den GSV führte. Doch der haushohe Favorit erzielte in der Schlussphase noch vier Treffer und sicherte sich Platz eins in der umkämpften Gruppe B.