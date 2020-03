Fußball : Torwartfehler wird zum Verhängnis

Gelderland Auf Ponter Asche: SV Walbeck verliert Bezirksliga-Derby gegen DJK Twisteden 0:2.

(ksch) Fußball-Bezirksliga: SV Walbeck – DJK Twisteden 0:2 (0:1). Der Führungstreffer der Gäste hätte in der Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ sicher seinen Platz in der Rubrik „Kacktor des Monats“ gefunden. Als Mark Brouwers in der 19. Minute aus halbrechter Position aus 20 Metern Distanz aufs Tor schoss, handelte es sich um so etwas wie eine stramme Rückgabe. Doch Walbecks Torhüter Manuel Prangs ließ den Ball durch seine Finger gleiten und musste zusehen, wie dieser ins Tor kullerte. Es sollte sich um die Schlüsselszene einer Begegnung handeln, in der die Walbecker diesem Rückstand praktisch bis zum Schlusspfiff hinterher liefen.