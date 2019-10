Fußball : Favoritensiege für Sportfreunde und DJK Twisteden

Gelderland (ksch) Zweite Runde um den Fußball-Kreispokal: DJK Labbeck/Uedemerbruch – Sportfreunde Broekhuysen 0:7 (0:5). Gegen den B-Ligisten machten die Sportfreunde aus Broekhuysen kurzen Prozess und bereits in den ersten 45 Minuten alles klar.

In der siebten Minute läutete Igor Puschenkow den Torreigen ein. Es folgten zwei Treffer von Sebastian Clarke, die weiteren Tore bis zur Pause erzielten Luca Grootens und Philipp Brouwers. Einen Gang zurückschalten konnten die Gäste nach dem Wechsel, erhöhten in der Schlussphase aber noch durch zwei Tore von Igor Puschenkow (84./90.) auf 7:0. „Wir hatten uns vorgenommen, bis zur Halbzeit möglichst schon für klare Verhältnisse zu sorgen. Das ist uns gelungen, nach dem Wechsel haben wir Tempo aus dem Spiel genommen“, meinte Spielertrainer Sebastian Clarke.

SC Auwel-Holt – DJK Twisteden 1:3 (0:0). Es war alles andere als ein gemütlicher Abendspaziergang für die Twistedener in Holt, die sich auf dem Holter Ascheplatz sehr schwer taten und nur ganz schwer in diese Partie kamen. So überraschte auch nicht der Führungstreffer für die Gastgeber, den Cedric Cain fünf Minuten nach der Pause erzielte. Mit einem Elfmetertor (59.) glich dann aber Chris Kleuskens aus. Lange Zeit sah es nach einer Verlängerung aus, ehe die Gäste in der Nachspielzeit die 2:1-Führung durch Matthis Baumann erzielten und sogar noch das 3:1 durch Nikolas Dennesen nachlegten. „Es war am Ende sicher ein glücklicher Sieg, der auch um ein Tor zu hoch ausgefallen ist. Die Mannschaft hat nach dem Rückstand Moral bewiesen“, sagte DJK-Trainer Stefan Dösselmann.