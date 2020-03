Handball : ATV-Nachwuchs: Schützenfest und Sieg in der Handball-Hochburg

Aldekerk Handball-Oberliga der C-Junioren: TV Aldekerk – TuSEM Essen II 41:16 (19:9). Der Essener Nachwuchs erzielte zwar den ersten Treffer der einseitigen Begegnung, avancierte danach aber zu einem besseren Trainingspartner.

Regionalliga Nordrhein der C-Juniorinnen: HC Gelpe/Strombach – TV Aldekerk 24:20 (14:13) . Dem Sieg gegen das Spitzenteam aus Königsdorf folgte prompt in Strombach die Ernüchterung. Während bei den ersatzgeschwächten Aldekerkerinnen nicht viel zusammenlief, zeigten die Gastgeberinnen eine ordentliche Leistung und knöpften dem Tabellendritten beide Punkte ab. „Wie gewonnen, so zerronnen“, kommentierte Trainer Carsten Hilsemer ernüchtert. „Nach der Leistung haben wir heute zu Recht verloren.“ Dennoch hat seine Mannschaft die direkte Qualifikation für die kommende Regionalliga-Saison bereits in der Tasche. TV Aldekerk : Kistler – Ripkens (7), König (7/1), Röskes (4/1), Mogar (1), Ruoss (1), Besener, Kuijs, Rüge, Fillgert.

Regionalliga Nordrhein Mädchen B: VfL Gummersbach – TV Aldekerk 16:27 (10:11). Nicht jeder Handballer kann von sich behaupten, schon einmal einen Auswärtssieg beim VfL Gummersbach geschafft zu haben. Es dauerte lange, bis beide Teams in die Partie gefunden hatten. Trotz leichter Aldekerker Überlegenheit entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein zähes Spiel. Die Pausenansprache von Trainer Rene Baude fruchtete. Seine Schützlinge wirkten in der zweiten Hälfte wesentlich konzentrierter. Am Ende stand ein verdienter 27:16-Erfolg in der Handball-Hochburg.