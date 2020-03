Frauenfußball : Viktoria Winnekendonk feiert den ersten Auswärtssieg

Gelderland (ksch) Frauenfußball-Niederrheinliga: DJK TuSA Düsseldorf 06 – Viktoria Winnekendonk 1:4 (0:2). Na also, es geht doch ! Trainer Uli Berns hatte offenbar vor dem Spiel die richtigen Worte gefunden, um den Aufsteiger aus Winnekendonk auf den ersten Auswärtssieg in der Niederrheinliga einzustimmen.

Der Düsseldorfer Trainer reagierte mit zwei frühen Wechseln. Fortan war die Partie zwar ausgeglichener, doch die Viktoria gab sich in der Abwehr keine Blöße. Mit einem verwandelten Elfmeter stellte Vivian Tepaß in der 58. Minute endgültig die Weichen in Richtung Auswärtssieg. Gut 20 Minuten später war erneut Tepaß zum 4:0 zur Stelle. Für den Mitaufsteiger aus Düsseldorf reichte es nur noch zum Ehrentreffer. „Schön, dass der Knoten endlich geplatzt ist. Die Mannschaft hat in allen Bereichen überzeugt“, lobte Viktoria-Trainer Uli Berns.