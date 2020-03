Handball : TV Issum verspielt Führung, ATV II siegt mit letzter Kraft

Gelderland (him) Handball-Verbandsliga der Männer: TV Aldekerk II – Turnerschaft Lürrip 31:29 (17:14). Das ist gerade noch einmal gut gegangen. Der Tabellenzweite rettete den Sieg gegen die abstiegsgefährdete Mannschaft aus Mönchengladbach mit allerletzter Kraft ins Ziel – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes.

Dennoch hatte die ATV-Reserve in der heimischen Vogteihalle zunächst mehr vom Spiel und verabschiedete sich auch völlig verdient mit einem Drei-Tore-Vorsprung in die Pause. Doch nach dem Seitenwechsel sollte sich der Kräfteverschleiß bemerkbar machen. Der Gegner witterte seine Chance, wertvolle Punkte entführen zu können und schaffte innerhalb von sechs Minuten den Ausgleich zum 19:19. In der 41. Minute ging die Turnerschaft erstmals in Führung (22:21); beim Stand von 28:26 für die Gäste lag in der 56. Minute endgültig eine Überraschung in der Luft. Aber in der Schlussphase mobilisierten die Junkers-Schützlinge noch einmal ihre letzten Reserve. Mit Erfolg. Zur Freude der Zuschauer auf den Rängen drehte der ATV II den Spieß tatsächlich noch um – Torben Lenz setzte acht Sekunden vor dem Abpfiff den Schlusspunkt zum 31:29. „Ein sehr schwieriges Spiel, das wir dank einer guten Moral noch für uns entschieden haben“, zeigte sich Junkers anschließend erleichtert.